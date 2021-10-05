Dünyaca ünlü milyarderden altın kararı

1.3 milyar dolar servete sahip olan Social Capital CEO’su Chamath Palihapitiya, geçtiğimiz günlerde CNBC’nin Delivering Alpha Konferansı’na katıldı ve lider kripto para birimi Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

2007 ila 2011 yılları arasında Facebook’ta üst düzey yöneticilik de yapan ünlü milyarder, yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in altını “etkili bir şekilde” değiştirdiğini belirtti.

Palihapitiya, “Artık söyleyebilirim ki Bitcoin altının yerini aldı ve bunu yapmaya devam edecek.” diyerek yatırımını buna göre yaptığını söyledi.

Palihapitiya yaptığı açıklamalarda enflasyon konusunda çok endişeli olduğunu da belirtti.

Son olarak da ünlü iş adamı kriptonun çok büyük bir hâl alacağını belirtti ve şunları söyledi:

“Ben büyük bir boğayım. Kripto çok büyük bir hâl alabilir. Bu yüzden hepimizin dikkat etmesi gerekiyor.”

Altında normal seyir

Altının ons fiyatı 1953 dolardan işlem görüyor. Bu uzun süredir devam eden yatay seyir, gidişatın ne yönde olacağına ilişkin belirsizlik konumunu koruyor.