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Ekonomi Dünyaca ünlü milyar altın tahminini duyurdu! Alacaklar, satacaklar aman dikkat
Ekonomi

Dünyaca ünlü milyar altın tahminini duyurdu! Alacaklar, satacaklar aman dikkat

Galaxy Digital’in CEO’su ve milyarder Mike Novogratz, altının uzun vadede kazandıracak bir yatırım aracı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 16:28:00 -
Dünyaca ünlü milyar altın tahminini duyurdu! Alacaklar, satacaklar aman dikkat

Altın, Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için faizleri artırmaya devam etme ihtimaline dair belirsizliğin sürmesiyle yükselerek 1700 dolar üstüne yükseldi.

Değerli metal, Fed’in para politikası duruşuna ilişkin görüşlerin değişmesiyle hızla yön değiştirdi. Altın hayal kırıklığı yaratan ABD verileri sonrası haftanın ilk iki seansında neredeyse yüzde yükselirken Çarşamba günü yeni verilerin ABD ekonomisinin dirençli olduğuna işaret etmesiyle yüzde 1,5 değer kaybetti.

Dolar ve hazine getirileri Çarşamba günü ABD verileri sonrası güçlenerek altını baskı altında bıraktı. OPEC+’nın üretimde kesinti kararından kaynaklanan petrol fiyatlarındaki sert artışın da enflasyonist baskıları artıracağı değerlendiriliyor.

Fed yetkilileri de yaptıkları açıklamalarda faiz oranlarını artırma konusunda şahin duruşlarını yinelediler.

“Altın, Fed yetkililerinin dolar ve tahvil getirilerini yükseltmesiyle rallisini durdurdu” diyen Phillip Nova Emtia Yöneticisi Avtar Sandu geçtiği bir notta, “Yine de Hindistan’da Diwali ve diğer festivaller öncesinde fiziki traderlar ve mücevhercilerden gelen güçlü talep fiyatı destekleyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam gibi verilerin Fed’in olası sıkılaşma yol haritası hakkında yeni ipuçları verebileceği değerlendiriliyor.

Güne 1729 dolar bandından başlayan ons altın 1733 dolara kadar yükseldi.

Galaxy Digital’in CEO’su ve milyarder Mike Novogratz, altının kazandıracak bir yatırım olacağını söyledi. Novogratz, "Uzun vadede altın kazanacak. Merkez bankaları ve hükümetler eski haline geri dönerse Bitcoin kazanacak" dedi.

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