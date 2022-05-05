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Spor Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin transferini duyurdu!
Spor

Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin transferini duyurdu!

Ünlü gazeteci Christos Harpidis, Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığını açıkladı. Harpidis'in haberine göre Dimitris Itoudis gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe Beko'yu çalıştıracak.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 15:08:00 -
Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin transferini duyurdu!

Ünlü gazeteci Christos Harpidis, Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığını açıkladı. Harpidis'in haberine göre Dimitris Itoudis gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe Beko'yu çalıştıracak.

Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko'yu yeni sezonda çalıştıracak koç belli oldu. Ünlü Yunan gazeteci Christos Harpidis'in özel olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE BEKO, DİMİTRİS ITOUDİS İLE ANLAŞTI

Total Basket'ten Christos Harpidis'in özel haberine göre Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'yı çalıştıran Dimitris Itoudis ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe Beko'yu gelecek sezondan itibaren Dimitris Itoudis çalıştıracak. Itoudis tam 13 sezon Obradovic'in yardımcılığını yapmıştı. 

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