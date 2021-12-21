Dünyaca ünlü ekonomistten TL ile ilgili bomba sözler

Daha önce Türkiye'ye IMF önerisinde bulunan Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, TL'nin hızla değer kazanmaya başlaması konusunda "Tek kelimeyle inanılmaz" dedi.

Twitter hesabından Dolar/TL grafiği paylaşıp 30 yıllık meslek hayatı boyunca böyle bir şey görmediğine işaret eden Ash, "Bugün Türkiye'de gördüğümüz döviz kuru oynaklığını hiçbir para biriminde görmedim." notunu düştü.

Ash, paylaşımının devamında "Tek kelimeyle inanılmaz." diye yazdı.

Daha önce IMF önerisinde bulunmuştu

Timothy Ash, TL'nin hızla değer kaybettiği günlerde, Türkiye'ye IMF önerisinde bulunmasıyla biliniyor. Kıdemli stratejist, "Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor?" sorusunu yöneltmişti.