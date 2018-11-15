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Dünyaca ünlü bankadan kritik tahmin! Dolar 5, Euro 6 TL olacak

Rabobank Stratejisti Piotr Matys, Dolar ve Euro'nun yıl sonuna kadar sırasıyla 5 ve 6 seviyelerine doğru gerileyeceğini öne sürdü.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:38
Dünyaca ünlü bankadan kritik tahmin! Dolar 5, Euro 6 TL olacak

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys, Bloomberg HT'ye Türk Lirası'nda son dönemdeki değer kazancının nedenlerini ve yıl sonu beklentisini paylaştı

Matys, Türkiye'de uygulanan sıkı para politikası, ekonomide reform beklentileri ve ABD - Türkiye ilişkilerindeki iyileşmenin Lira'yı destekleyen 3 ana unsur olduğunu bildirdi.

"Dolar 5, euro 6'ya doğru gerileyebilir"

Matys, bu 3 kritik etkinin devam etmesi halinde dolar ve Euro/TL 'de yıl sonuna kadar sırasıyla 5 ve 6 seviyelerine doğru düzeltme için alan olabileceğini öngördü.

Matys "Ancak bu geri çekilmenin sürdürülebilirliği, enflasyonist baskıyı ve cari açığı azaltarak dengeli büyümeyi sağlayacak yapısal reformlara bağlı olacak" dedi.

Küresel gelişmelerde ticaret savaşı, azalan dolar likiditesi, jeopolitik risk ve riskli varlıklara ilginin azalmasını da risk faktörleri olarak sıralayan Matys, "Lira küresel piyasalardaki düşüşe rağmen çok iyi performans gösteriyor ancak Türk Lirası'nın uzun süre diğer gelişen ülkelerden ayrışacağına ikna olmuş değiliz. Özellikle de Fed'in faiz politikası ve dolarda geniş çapta değer kazancı olması durumunda..." diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:38
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