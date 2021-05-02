Dünyaca ünlü bankadan kritik altın uyarısı: Aralık ayına kadar...

Altın fiyatları önümüzdeki haftalarda nasıl seyredecek? Yatırımcılar altın için hangi senaryolara hazırlanmalı? Dünyaca ünlü stratejistler ve analistler tahminlerini açıkladı.

Son veriler, özellikle Hindistan ve Çin’de fiziksel altın talebindeki toparlanmanın gücünü vurguluyor. Ancak Capital Economics stratejistleri, bunun altın fiyatının bu yıl düşeceği yönündeki tahminlerine çok fazla etkisi olacağını düşünmüyor. Capital Economics stratejistleri konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Tüketici talebi, fiyatların düştüğü bir dönemden sonra tarihsel olarak güçlü oldu ve bu alımların fiyata duyarlı doğasını yansıtıyor. Sonuç, tüketici talebinin altın fiyatındaki değişikliklere (genellikle dış faktörlerin neden olduğu), altın fiyatının tüketici talebindeki değişikliklere yanıt verdiğinden çok daha fazla tepki vermesidir. Dolayısıyla, tüketici talebindeki son artış, tekrar yükseleceğini düşünmek için bir neden olmaktan çok, daha düşük bir altın fiyatının belirtisidir. Hindistan’ın Mart ayında altın ithalatındaki artışın bir kısmı, uzun vadeli bir değişimden ziyade ortadan kalkması gereken geçici faktörlerden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Şubat ayında açıklanan altın ithalat vergilerinin düşürülmesi beklentileri göz önüne alındığında, ithalat mevsimsel stoklama ve önceki aylardan gelen gecikmiş alımlar nedeniyle artmış olabilir. Her durumda, Hindistan’daki virüs vakalarındaki endişe verici yeniden canlanma, muhtemelen yakın vadede altın talebini de azaltacak. ABD reel getirileri ve ABD doları gibi diğer iki faktör, fiyatın çok daha önemli etkenleri ve her ikisinin de önümüzdeki yıl ya da daha sonra altın fiyatına ağırlık vermesini bekliyoruz. ABD’de uzun vadeli reel getirilerdeki son artışın çok geçmeden devam edeceğini ve bunun da altın tutmanın fırsat maliyetini artıracağını düşünüyoruz. Bu arada, daha güçlü bir ABD dolarının, altın’ı ABD dışındaki yatırımcılar için daha pahalı hale getireceğini de tahmin ediyoruz. Altın bu yılın sonunda 1.600 dolara düşecek.

Credit Suisse: Aralık ayına kadar...

Altın (XAU/USD) kısa vadeli bir temele sahip ve Credit Suisse stratejistleri 1.857 dolarda yeni bir direnç testi görüyor. Yükselen ABD Reel Getirilerinin yanı sıra yatay bir ABD doları, şimdilik burada gücün sınırlandırıldığını görebilir. Credit Suisse stratejistleri konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Altın fiyatları hala kısa vadeli bir tabana sahip. Potansiyel olarak 200 günlük ortalama ve 1.857/79 dolardan düşüş trendi olan 1.835 dolara geri dönen bir toparlanma arıyoruz. Ancak şimdilik burada yeni bir sınır bekleniyor. 1.724/ 21 doların altına geri dönersek, temel oluşturma çabası çabucak boşa çıkar. Bu mevcut aşama, daha geniş bir pazarda hala bir düzeltme ise ve önceki boğa piyasası davranışı tekrarlanacaksa bu, en erken bu yıl Aralık ayına kadar yeni bir zirve yapılmayacağı anlamına gelir. ABD reel getirilerinde nihai bir artış, altın için bir rüzgâr olarak kalacak.