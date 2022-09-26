Dünyaca ünlü bankadan korkutan dolar tahmini

Morgan Stanley dolardaki son rallinin hisse senetleri de dahil riskli varlıklar için risk oluşturduğunu ve geçmişte dolarda yaşanan benzer rallilerin finansal veya ekonomik krizlerle sonuçlandığını belirtti.

Morgan Stanley'e göre dolardaki ralli bir krizle sona erebilir.

Fed'in agresif faiz artış döngüsüyle dolar bu sene birçok para birimi karşısında değer kazandı. Euro, dolar karşısında 2002'den beri en düşük seviyeye, sterlin de tarihi düşük seviyeye geriledi.

Dolar endeksi yıl başından bu yana yüzde 19 yükselirken ABD Borsaları yüzde 23 geriledi.

Morgan Stanley ABD Kıdemli Stratejisti Michael Wilson paylaştığı bir notta 2008 küresel finansal kriz, 2021 borç krizi ve 2000'de teknoloji hisselerindeki 'dot-com balonu'na atıfta bulunarak "Tarihsel olarak bakıldığında dolardaki yükseliş genelde ekonomik/finansal krizlerle sonuçlanır." değerlendirmesini yaptı.

Wilson ABD'de S&P 500 Endeksi'nin bu yıl sonunda veya gelecek yıl başında 3 bin - 3 bin 400 seviyesine gerileyeceğini öngördü. Bu da şimdiki seviyeden yaklaşık yüzde 13 civarında düşüş anlamına geliyor.

Dolardaki yükseliş ABD'li şirketlerin uluslararası satışlarını sekteye uğratırken Morgan Stanley dolar endeksindeki her yüzde 1'lik değişimin kârlılıklara yüzde 0,5 olumsuz etkisi olduğunu öngördü. Wilson, S&P 500'de son çeyrek bilançolarının dolardaki güçlenme, artan girdi maliyetleri gibi etkilerle yaklaşık yüzde 10 düşebileceğini belirtti.

Uzman ayrıca diğer Merkez Bankaları'nın tarihsel bazda en şahin sıkılaşma politikalarını uygulamasına rağmen dolardaki yükselişin şaşırtıcı olduğunu ifade etti.