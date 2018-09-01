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Dünyaca ünlü Anzer balı üretiminde büyük düşüş!

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balında bu sezon üretim düştü.

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:44
Dünyaca ünlü Anzer balı üretiminde büyük düşüş!

Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, 2018 yılı kooperatif ve bal üreticileri için iyi bir yıl olmadığını söyledi. Civelek, "Geçen yıla oranla 4te 1 oranında düşük bal üretimi gerçekleştirildi. Anzer yaylasında 200 aile ile 3 bin kovanda bal üretimi yapılmaktadır. Bu sezon bize gelen bal miktarı bin 500 kilogram oldu. Gelen balları Hacettepe Üniversitesine göndererek, olumlu gelenleri etiketleyip, mühürledik ve satışa sunduk. Bu miktar bal, bu sezonki arzı karşılamayacaktır. Elimizdeki bal miktarı düşük olmasına rağmen talep miktarı çok fazladır. Geçen yıldan sarkan talep ve siparişler var" dedi.

BAL FİYATI 900 LİRADAN 940 LİRAYA YÜKSELDİ

Bal üretiminin düşme nedenini hava şartlarının olumsuz olmasına bağlayan Civelek, "Bal üretiminde üretimin az olması, mevsimin istediğimiz oranda, istediğimiz şekilde gerçekleşmemesinden dolayı oluşan bir olaydır. En düşük rekolte diyemeyiz. Çünkü 800 kilolara düştüğü de oldu. Gittikçe bizim arıcılığa karşı halktan bir teveccüh var. Eskiden 100 arı yapılıyorsa, şimdi 200-260 arı yapılıyor. Normalde bu bal rekoltesinin 3 binlerde, 4 binlerde olması gerekirken, bu yıl bin 500 kilo civarında gerçekleşti. Türkiye genelinde 5 tonluk bir üretim, toplam ihtiyacı karşılayacak diye düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 1 kiloluk, 500 ve 250 gramlık ürünlerimiz olacak. 250 ve 500 gramlık ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapmadık, 1 kilogram balı ise 900 liradan 940 liraya çıkardık. Polen fiyatlarında değişiklik yapmadık" diye konuştu.

ANZER'DE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK YASAKLANACAK

Anzer balının kaynağının Anzer florası ve bitki örtüsünün olduğunu vurgulayan Civelek şunları söyledi:

"Yıllar boyunca üniversitelerin bu bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde Anzerin endemik yapısına uygun çiçekler tespit edilmiştir. Anzer balına bu özelliği endemik yapının ve çiçeklerinin verdiği belirlenmiştir. Biz, yıllardan beri bölgeyi korumak için Rize valiliği, Tarım İl Müdürlüğü ve köy muhtarlığıyla beraber bir ekip çalışması içerisindeyiz. Anzerde küçükbaş hayvancılığı da biraz azaltarak, hatta yasaklayarak Anzeri sadece bal için kullanılabilen bir flora olarak belirlemeyi düşünüyoruz. Bu da Anzer balının rekoltesinin yükselmesine etki edecektir"

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 14:44
  1. Rize
  2. Anzer Balı
  3. Anzer balı üretiminde düşüş
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  5. bal üretimi

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