Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Organizasyonun ikinci gününde Adil Mısırcı, bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Adil Mısırcı, bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da serbest stil müsabakalarıyla devam eden organizasyonda 110 kiloda mücadele eden Adil Mısırcı, Ermeni rakibi Sergey Sargsyan'ı 3-2 yenerek bronz madalya kazandı. Şampiyonada 55 kiloda Muhammed Karavuş ile 80 kiloda Emre Çiftçi 5. oldu. Organizasyonda 45 kiloda yarı finalde rakibine yenilen Tolga Özbek, yarın bronz madalya maçına çıkacak. Şampiyonada 60 kiloda Eren Duran ile 92 kiloda Ömer Ağtaş repesajda mücadele edecek.

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