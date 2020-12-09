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Aktüel Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Fotoğrafları oylayan Adar, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:38:05 -
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

EDİRNE (AA) - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilerek oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen milli güreşçi Adar, "Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam" fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" fotoğrafını seçen Adar, "haber" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını oyladı.

Adar, AA ekiplerinin her platformda güzel görsellere imza attığını söyledi.

Bu yıl fotoğraflarda koronavirüs salgınının dikkati çektiğini ifade eden Adar, "Bu anlamda sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Zorlu zamanlarda salgına karşı fedakarca çalışıyorlar. Bizlerde onlara destek olmak için elimizden geleni her zaman yapmalıyız. Bu mücadelede maske, mesafe ve hijyen tedbirinin hayati önem taşıdığını hiçbir zaman unutmamalı ve hayatımızda uygulamalıyız. AA ekiplerine de salgında fedakarca görevlerini yaparak vatandaşları bilgilendirip bu görselleri ulaştırdığı için teşekkür ederim." diye konuştu.



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