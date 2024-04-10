Dünya üzerindeki en kirli suyun yeri açıklandı! Çeşitli hastalıkları yayıyor!

CBC News'de yer alan habere göre Nature Geoscience dergisinde yayınlanan bir makalede, dünya çapında 45 bin su örneğinden elde edilen veriler incelendi.

Su örneklerinin "önemli kısmında" sonsuz kimyasal" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerin (PFAS) tavsiye edilen seviyelerin üzerinde olduğu tespit edilirken bu maddelerin yüzey sularında ve insanların içme amaçlı kullandığı yer altı sularında yaygın olduğu ortaya konuldu.

Dünyadaki su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerin ise Avustralya, ABD ve Avrupa olduğu belirtildi.

Çalışmanın yazarlarından Denis O'Carroll, "Kaynak sularımızın çoğu PFAS yasal sınırlarının üzerinde." dedi.

PFAS, karaciğer hasarı, tiroid hastalığı, obezite, doğurganlık sorunları ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabilen bir maddedir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO