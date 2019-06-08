0553 313 94 23

Dünya tütünü Bafra’da konuşacak

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılacak olan "Uluslararası 2.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:15
Dünya tütünü Bafra’da konuşacak

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılacak olan "Uluslararası 2. Tütün Çalıştayı" için hazırlıklar tamamladı. Çalıştaya Dünya Tütün Ürecileri Birliği Başkanı Antonio Abrunhosa, 30 üyesiyle birlikte katılacak.


Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Kardeniz Kalkınma Ajansı, Bafra Belediyesi, Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Ziraat Odasının paydaşları bulunduğu Uluslararası 2. Tütün Çalıştayı öncesinde tüm hazırlıklar gözden geçirildi. 10 Haziran Pazartesi günü sabah saat 08.30 Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesinde başlayacak çalıştaya Dünya Tütün Ürecileri Birliği Başkanı Portekizli Antonio Abrunhosa ve 30 üyesi Samsun’a gelerek katılacak.


Çalıştay için Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Tütün Üreticiler Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, ”Dışarıdan gelen tüm misafirlerimiz bugün Baframızda olacak. Pazartesi günüde 2. Uluslararası Çalıştayımız gerçekleşecek. Bafralı üreticilerimizi o salonda görmek istiyoruz. Bafra bir zamanlar 22 bin ton tütün üretmiş bir ilçemiz. Türkiye’de en fazla tütün üretimiz yapan ilçelerimizden biri. Bafra dünyanın oryantal tütünü, en kaliteli tütünü yetişmekte. Dünya Tütün Ürecileri Birliği Genel Başkanı üye ülkeleriyle beraber yaklaşık 30 katılımcıyı Baframızda göreceğiz. Sektörün bir araya gelmesi açısından, istişare etmesi bakımından, birlikte hareket etmek acısından daha fazla ihracat etmemiz için, üreticimizin daha fazla para kazanması acısından bu tür çalıştayları önemsiyoruz. Bafra’da 70 mahallede tütün yapılmakta. Bu tütün üreyicilerimizi yapacağımız Uluslararası Tütün Çalıştayı’na bekliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu 3 işaret sizde varsa oyun bağımlısısınız
    1. Bu 3 işaret sizde varsa oyun..
    2. Üzerine kızgın yağ dökülen çocuk..
    3. Beyşehir’de kent konseyi kuruluyor
    4. Sürücüler bu haberi mutlaka okumalı!..
    5. Komşularının kavgasını ayırmaya..
    6. Kazım Kurt: “Muhtarlara kapımız her..
    7. Polise söven Altaylı’dan Valiye söven..
    8. Odunpazarı Belediyesi’nden yepyeni bir..
    9. Karaman’da trafik kazası: 1 ölü
    10. Peygamberimizin hayatından! “Allah..
    11. Sisi korkudan tir tir titriyor!..
    12. Kilis içme suyu ihale atının döşenmesi..
    13. 720 yıllık camiyi restorasyon sonrası..
    14. Jandarmadan "Uçangöz" ile trafik..
    15. NATO üyelerinden Baltık Denizi'nde dev..
    16. Bayram ziyareti dönüşü feci kaza
    17. Tasavvuf! Helal lokma hassasiyeti
    18. Otomobilin çarptığı Kazak turist,..
    19. Tepebaşı’nda ‘Şarj istasyonlarının’..
    20. Havuz sezonu İnönü Pınarbaşı’nda açıldı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim