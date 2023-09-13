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Dünya Dünya Türkiye'nin çözümünü bekliyor! Guterres: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim!
Dünya

Dünya Türkiye'nin çözümünü bekliyor! Guterres: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim!

Yeniakit Publisher
2023-09-13 23:15:00 -
Dünya Türkiye'nin çözümünü bekliyor! Guterres: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, delecek hafta düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda tahıl anlaşmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ayrı ayrı görüşeceğini açıkladı.

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gelecek hafta düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ayrı ayrı görüşeceğini aktaran Guterres, görüşmelerde Tahıl Girişiminin de önemli gündem maddelerinden biri olacağını ifade etti.

Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili ümitliyim ya da ümitsizim diyemeyeceğim. Tek diyebileceğim şey Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma konusunda kararlı olduğum." dedi.

BM Genel Sekreteri, Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmeden Rus gıda ve gübreleri ile Ukrayna tahılının ihracatının tekrar sağlanması için her türlü çabayı göstereceğini aktardı.

Ukrayna'da barış görüşmesi

Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin ise Guterres, arabulucu bir rol oynama fırsatını memnuniyetle karşılayacağını belirterek, "Ancak sanırım bu noktadan hala çok uzağız." değerlendirmesinde bulundu.
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Guterres, Ukrayna'da "herhangi bir barışı" değil, BM Şartı ve uluslararası hukukla uyumlu, adil bir barışı desteklediklerini vurguladı.

Lavrov'a mektup göndermişti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın girişime ilişkin şikayet ve taleplerini de göz önünde bulundurduklarını kaydederek, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir mektup göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi için somut öneriler sundum." demişti.

"Yeni anlaşmanın istikrarlı olması gerekiyor. Krizden krize sürüklenen ve sürekli askıya alınan bir girişim istemiyoruz. İşe yarayan ve faydalı bir girişimi destekliyoruz." ifadelerini kullanan Guterres, önerilerin, Rus gıda ve gübrelerinin küresel pazarlara daha etkin ve uygun fiyatla ulaşımını sağlamayı amaçladığını söylemişti.

Karadeniz tahıl girişimi

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl Koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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