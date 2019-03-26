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Dünya Tiyatro Günü ne zaman? Dünya Tiyatro Günü hangi tarihte kutlanıyor?

Dünya Tiyatro Günü ile ilgili mesajların ardından tarih araştırmaları başladı. Sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak aynı zamanda insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olan Dünya Tiyatro Günü, her yıl aynı tarihte kutlanıyor. Peki, Dünya Tiyatro Günü ne zaman? Dünya Tiyatro Günü hangi tarihte kutlanıyor?

26 Mart 2019 Salı 13:14
Dünya Tiyatro Günü ne zaman? Dünya Tiyatro Günü hangi tarihte kutlanıyor?

Dünya Tiyatro Günü ile ilgili mesajların ardından tarih araştırmaları başladı. Sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak aynı zamanda insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olan Dünya Tiyatro Günü, her yıl aynı tarihte kutlanıyor. Peki, Dünya Tiyatro Günü ne zaman? Dünya Tiyatro Günü hangi tarihte kutlanıyor?

Dünya Tiyatro Günü ne zaman?

Dünya Tiyatro Günü 1961'de Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilan edildi. Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalarda yer almaktadır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nünde tüm oyunlarını ücretsiz oynayacak.

UNESCO tarafından kurulan ITI’nin “sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO’nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak” gibi hedefleri, Dünya Tiyatro Günü’nde bir kez daha hatırlatılmaktadır. Her yıl tiyatro ve tiyatroyla ortak çalışan diğer sanat disiplinlerinden gelen üstün başarılı bir sanatçı bu gün için bir konuşma yapmaya davet edilmektedir. Uluslararası Bildirge olarak görülen bu konuşmanın metni 20’den fazla dile çevrilmekte, pek çok gazetede yayınlanmakta ve dünya üzerindeki pek çok tiyatro grubunun oyunundan önce okunmaktadır. Pek çok televizyon ve radyo kanalı bu bildirgeyi beş kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ulaştırmaktadır.

Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirgesi

Jean Cocteau ilk bildirgenin yazarıdır. 1993'te Venezuela ITI Merkezi 1962'den 1993'e kadar yayınlanan tüm bildirgeleri biri özgün dillerinde, diğeri İspanyolca olmak üzere iki antoloji halinde yayımlamıştır. Uluslararası Bildirge'nin yanı sıra, ITI dünyanın hemen her yerinde büyük gösteriler ve festivaller düzenlemektedir. Bu etkinliklerin tamamı ITI Resmi Sitesi'nde görülebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '27 Mart Dunya Tiyatro Gunu' nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kultur ve sanat alanındaki zenginliklerimizin yasatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kaliteli ve seckin eserlerle Turkiye'yi bu alanda daha ileriye tasıyacak adımların atılması hususunda calısmalarımızı surdurecegiz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:14
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