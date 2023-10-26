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Dünya Dünya tarihine 'utanç' olarak geçecek! ABD'den skandal Gazze açıklaması
Dünya

Dünya tarihine 'utanç' olarak geçecek! ABD'den skandal Gazze açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-26 22:56:00 -
Dünya tarihine 'utanç' olarak geçecek! ABD'den skandal Gazze açıklaması

Sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'e savaş gemisi ve birçok yardımla destek veren ABD'den tarihe utanç olarak geçecek bir açıklamada geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Sivil kayıpların olacağını söylemek dürüst olmaktır. Savaş bu, sivil kayıp olacak" ifadeleri kullanıldı.

Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı işgalci güçlere karşı toprakları için başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık İsrail, Gazze'de 20 gündür kadın-çocuk demeden sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Gazze'de elektrik, su gibi insani ihtiyaçları kesen, yasaklı sayılan fosfor bombasını kullanıp savaş suçu işleyerek tarihin en kanlı ve vahşi katliamını yapan İsrail, ABD ve AB ülkelerinden aldığı destekle kan akıtmaya devam ediyor.

Hava saldırılarının ardından İsrail'in kara harekatını başlatması beklenirken Beyaz Saray'dan skandal bir açıklama geldi.

Sivil ölümlerini meşrulaştırmaya çalışan Beyaz Saray, "Sivil kayıpların olacağını söylemek dürüst olmaktır. Savaş bu, sivil kayıp olacak" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

BAŞ SİYONİST-BAŞ SOYKIRIMCI-BAŞ TERÖRİST-SOYKIRIMIN MUCİDİ "AMERİKA-İNGİLTERE" vd diğer soykırımcı batılı fransa, almanya, italya, hollanda, kanada, avustralya vd BATILI HIRSIZ-KATİL-İSLAM/İNSANLIK DÜŞMANLARIDIR!!!!

BATININ İCADI 1.SİYASİ SİYONİST DEAŞ İSRAİLDİR, 2.Sİ EL KAİDE/DEAŞ, 3.SÜ PKK/YPG-FETÖ-BOKO HARAM-EŞŞEBAB VSVS TERÖRİS, KATİL, İSTİHBARAT VE DARBECİ SİYONİST KATİLLERDİR...TAMAMI AYNI PATRON SİYONİSTLERE VE SOYKIRIMCI-İSTİLACI SİYONİSY HEDEFLERİNE HİZMET EDER

31.31 31 432 ye

432 ulan siyon mişonun çocuğu o adam bugün dünyaya seslene seslene dünyayı harekete geçirdi sen hanki  arkadan vurduran totoşun çocuğusun onu bilelim
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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