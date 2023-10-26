Dünya tarihine 'utanç' olarak geçecek! ABD'den skandal Gazze açıklaması
Sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'e savaş gemisi ve birçok yardımla destek veren ABD'den tarihe utanç olarak geçecek bir açıklamada geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Sivil kayıpların olacağını söylemek dürüst olmaktır. Savaş bu, sivil kayıp olacak" ifadeleri kullanıldı.
Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı işgalci güçlere karşı toprakları için başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık İsrail, Gazze'de 20 gündür kadın-çocuk demeden sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Gazze'de elektrik, su gibi insani ihtiyaçları kesen, yasaklı sayılan fosfor bombasını kullanıp savaş suçu işleyerek tarihin en kanlı ve vahşi katliamını yapan İsrail, ABD ve AB ülkelerinden aldığı destekle kan akıtmaya devam ediyor.
Hava saldırılarının ardından İsrail'in kara harekatını başlatması beklenirken Beyaz Saray'dan skandal bir açıklama geldi.
Sivil ölümlerini meşrulaştırmaya çalışan Beyaz Saray, "Sivil kayıpların olacağını söylemek dürüst olmaktır. Savaş bu, sivil kayıp olacak" ifadelerini kullandı.
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