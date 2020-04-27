Dünya takdir etti, bunlar hazmedemedi!

Türkiye, Covid-19’la ilgili mücadelesi ve 60’a yakın ülkeye yaptığı yardımlarla dünyada adından söz ettiren bir kaç ülkeden biri oldu. 26 ülke, Türkiye’nin başarıyla yürüttüğü yeni tip koronavirüs pandemisi ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığından bilgi ve tecrübe paylaşımı talebinde bulundu. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 104 ülkeden yardım talebi geldi. ABD CNN International ekibi de İstanbul’da coronavirüsle mücadelenin merkez noktalarından olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki durumu haberleştirdi. Muhabiri Arwa Damon, hekimlerimizi övüp “Burada Avrupa ve ABD’deki gibi koruyucu ekipman ve yatak sıkıntısı yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi, İngiliz medyasının da dikkatini çekti. “İngiltere, yardım için yüzünü Türkiye’ye döndü” başlıklı habere imza atan BBC “Türk üreticiler hem yurt dışından gelen talebi hem de yerli talebi karşılayabiliyor” ifadesini kullandı.

Türkiye'yi karalama çabası

Dünyanın dört bir köşesinden takdir, tebrik ve minnet sözleri işitilirken içerideki bazı organizatörler ise yalan haberlerle farklı bir Türkiye fotoğrafı çizmeye çalışıyor.

Sosyal medyada İBB’nin yardım kolisini alırken ‘devlete başvurdum, yardım gelmedi’ diyen şahsın videosunun da bir kurgu olduğu ortaya çıktı. İşsizim diyen şahsın Ortaköy’de bir kafede şef olduğu, devlette de başvuru kaydı olmadığı bildirildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesince satın alınan 100 ton limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla üç kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde arama yapılırken, cep telefonlarının ve sosyal medya hesaplarının incelemeye alındığı öğrenildi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik “Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez. Kaldı ki, dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası, filmin kendinden önce yayımlanmıştır. Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP’nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP’nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Hâliyle akıllara gelen ilk soru şudur; CHP’nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır? Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır. Bu video üzerinden partimize yapılan saldırılar da bunun apaçık ispatıdır” dedi.