0553 313 94 23

Dünya Superbike Şampiyonası

- Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen sezonun 10. ayağındaki ikinci yarışını 3. sırada tamamladı

08 Eylül 2019 Pazar 17:01
Dünya Superbike Şampiyonası


ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 10. ayak ikinci yarışında 3. oldu.

Algarve bölgesiyle aynı adı taşıyan 4,6 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Aruba-Ducati takımından Alvaro Bautista, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'in 0.1 saniye önünde birinciliğe ulaştı.

İlk yarışta 6. sırayı alan Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 4.5 saniye arkasında 3. sırada bitirdi.

Şampiyonanın 11. ayağı, 28-29 Eylül tarihlerinde Fransa'da yapılacak.


- Sürücüler klasmanı

1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 490 puan

2. Alvaro Bautista (İspanya): 399

3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 249

4. Michael van der Mark (Hollanda): 244

5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 229

6. Toprak Razgatlıoğlu: 223

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 17:01
  1. motosiklet
  2. Portekiz
  3. Superbike
  4. Toprak Razgatlıoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uludağ’ın eteklerinde orman yangını
    1. Uludağ’ın eteklerinde orman yangını
    2. GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli..
    4. Antalya’daki orman yangını kontrol..
    5. Erdoğan: "Eylül ayı bitmeden Fırat'ın..
    6. Diyarbakır’da anız yangını
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile..
    8. ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması
    9. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek..
    10. HDP’lilerin çocuğu kaçırılan aileler..
    11. Erdoğan: "Güvenli Bölge için ABD ile..
    12. Erdoğan: "Anlaşılan o ki müttefikimiz,..
    13. ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması
    14. Operasyonda yaralanan korucu, şehit..
    15. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü:..
    16. Başkan Erdoğan'dan İBB'ye tepki: 28..
    17. Dünya Superbike Şampiyonası
    18. Başkan Erdoğan Malatya'da konuşuyor
    19. Taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı
    20. Denize giren çocuk kayboldu
    21. Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır..
    22. Mardin'deki operasyonda yaralanan..
    23. Şehit kızından yürek burkan soru:..
    24. Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması:..
    25. Aydın’da kurtuluş günü kutlamaları
    26. İran açıkladı! Hedefine ulaştı
    27. Bu da hayvan yıkama servisi
    28. Akıncı İHA, Ekim ayında ilk uçuşunu..
    29. Ivanka Trump babasının önüne geçti!
    30. Kasırga Kanada'yı vurdu! 330 bin kişi..
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'