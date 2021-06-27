Dünya savaşın eşiğinde, 'yaklaşanı bombalarız' demişti... Bugün füze atacak!

Hafta ortasında Karadeniz'de İngiltere ile Rusya arasında yaşanan gerginlikle dünya, savaşın eşiğinden dönmüştü. Moskova benzer bir provokasyonda rotanın değil bu kez hedefin bombalanacağını duyurarak açık tehditte bulunmuştu. Rus tarafından yeni bir açıklama daha geldi, dünya diken üstünde.

Rusya'nın yayınladığı NOTAM'a göre, Rus Donanması'nın Akdeniz'deki kalıcı oluşumuna ait gemileri Kraliyet Donanması'nın amiral gemisi HMS Queen Elizabeth'e 30 km kadar kısa bir mesafede füze tatbikatı yapacak.

Bugün geç saatlerde gerçekleşecek

Duyuruya göre, Rus savaş gemilerinin manevraları bugün geç saatlerde gerçekleşecek. HMS Queen Elizabeth liderliğindeki Kraliyet Donanması taşıyıcı grubu şu anda Kıbrıs'ın güneyinde konuşlanmış durumda ve 30 Haziran'a kadar orada kalması bekleniyor.

Bu haftanın başlarında, Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü Doğu Akdeniz'de beş savaş gemisi, iki denizaltı, Tu-22M3 stratejik/deniz saldırı bombardıman uçakları ve hipersonik füze yetenekli MiG-31K'ların katılacağı ortak deniz ve havacılık kuvvetleri tatbikatlarının başladığını duyurmuştu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki MiG-31K'nın tatbikatlar öncesinde Rusya'nın Suriye'deki Khmeimim Hava Üssü'ne ulaştığını doğrulamıştı.