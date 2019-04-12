Dünya şampiyonluğu hayali için engelleri tek tek aşıyor





AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ayağına devrilen ağaç yüzünden bedensel engelli olan Muhammed Ali Bulgay, engelleri tek tek aşarak Türkiye ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşuyor.

Ağrı'dan 12 yıl önce çalışmak için gittiği Aydın'da sol bacağında ağaç devrilmesi sonucu yürüyeme güçlüğü çeken Muhammed Ali Bulgay (37), aylarca tedavi gördüğü hastanede ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Aydın'da bir doktorun "Ayağını kestirmene gerek yok, sen azimli birisin." sözleri üzerine hayata tekrar tutunan Bulgay, bir süre değneklerle ayakta kalmaya çalıştı.

Ayağı kesilmekten kurtulan ancak yürüme güçlüğü çeken Bulgay, 6 yıl önce tanıştığı vücut geliştirme sayesinde hayata sımsıkı tutundu.

Bu sporda kazandığı Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları ile engellerin aşılabileceğini gösteren, çevresindeki birçok kişiye örnek de olan milli sporcu Bulgay, kısa süre önce Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası Milli Takım Avrupa Seçmeleri'nde de bedensel engelli kategorisinde bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu.

Ağrı'ya döner dönmez 8 ay sonraki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başlayan Bulgay, 2 olan Avrupa şampiyonluğu sayısını 3'e çıkarıp ardından hayalindeki Dünya Şampiyonası'na katılarak Türk bayrağını gönlere çektirmeyi hedefliyor.

Bacağında yüzde 60'lık engel bulunan Bulgay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza geçirdikten sonra yürüyemez haldeyken spora başladığını ve sonrasında milli sporcu olduğunu söyledi.





- "Önümde daha büyük hedefler var"







Engelin insanın zihninde ve kalbinde bittiğini dile getiren Bulgay, Arnold Classic ve vücut geliştirme sporunun en üst seviyesi olan Mr. Olympia yarışmalarına hazırlandığını belirtti.

Muhammed Ali Bulgay, bacağına ağaç düştüğü dönem 9 ay hastanede yattığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ayağımın kesileceğini söylediler, bunu kabul etmedim. Aydın'da tanıştığım bir doktor 'Ayağını kestirmene gerek yok, sen azimli birisin.' dedi, bu bana güç verdi. Ben de değneklerle yavaş yavaş yürümeye başladım. Daha sonra arkadaşların tavsiyesiyle spora başladım. Bedensel engelliler kategorisinde 2017-2018 Avrupa birincisiyim. İki Avrupa, 7 Türkiye birinciliğim var. Kısa süre önce Antalya'da Milli Takım Seçmeleri yapıldı, çok şükür kazandım. Önümde daha büyük hedefler var. Zaten 2 defa Avrupa Şampiyonu oldum. Ülkemi dünyada daha iyi temsil etmek için hazırlanıyorum."





- "Kendi kendimin antrenörüyüm"





Milli takım hocalarıyla istişareleri doğrultusunda daha büyük hedeflere yöneldiğini ifade eden Bulgay, engellilerin kendilerine güvenip bir spor dalı ile uğraşmaları halinde hayatta daha başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğini anlatan Bulgay, "Pro Card almam gerekiyor. Çünkü bu sporun en önemli noktası bütün sporcuların hayalleri Pro Card alıp Arnold Classic ya da Mr. Olympia'da yarışmak. Başarının sırrı sürekli çalışıp daha zinde kalmaktır. Kendi kendimin antrenörüyüm, çok şükür bu işi biliyorum. Genç kardeşlerime yardımcı olup sporcu yetiştirmek istiyorum. Şu anki asıl hedefim ise Allah nasip ederse Dünya Şampiyonası ve Arnold Classic yarışmalarında şampiyon olmak." diye konuştu.

Bulgay, kendisine destek veren Ağrı Valisi Süleyman Elban ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a da teşekkür etti.