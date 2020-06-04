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Dünya Sağlık Örgütünden Afrika için Kovid-19 sonrası "aşırı yoksulluk" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 22:12:31 -
Dünya Sağlık Örgütünden Afrika için Kovid-19 sonrası "aşırı yoksulluk" uyarısı

ABUJA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Afrika genelinde 27 milyon kişinin "aşırı yoksulluk"la karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Afrika Bölgesi Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, DSÖ ve Dünya Ekonomik Forumunun düzenlediği ortak basın toplantısında, Afrika'da insanların yüzde 70'inin kayıt dışı ve düşük gelirle çalıştığını söyledi.

Moeti, "Afrika'da 27 milyon kişi Kovid-19 nedeniyle aşırı yoksulluk seviyesine düşebilir." dedi.

Kayıt dışı sektörün devletler tarafından kontrol edilemediğinin altını çizen Moeti, "Afrika'da insanlar düşük gelirle ve hükümetlerden yardım almadan yaşam mücadelesi veriyor." diye konuştu.

Moeti, salgın nedeniyle birçok firmanın kapandığına ve insanların işsiz kaldığına dikkati çekerek bu sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 160 bini geçerken, 4 bin 522 kişi hayatını kaybetti.

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