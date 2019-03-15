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Dünya Pİ Günü kutlandı

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen “Dünya Pi Günü” etkinliği, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

15 Mart 2019 Cuma 17:47
Dünya Pİ Günü kutlandı

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen “Dünya Pi Günü” etkinliği, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.



Açılış konuşmasını gerçekleştin Eğitim Fakültesi Dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey, “Dünya Pi Günü” etkinliğinin 2. sini düzenlediklerini söyleyerek, Pi sayısının matematikte ne kadar önemli olduğunu ve Pi Günü’nün dünya genelinde kutlanıldığını söyledi. Etkinliğin herkes için faydalı olması temennisinde bulunan Özbey, programa emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şahin Danışman ise yaptığı konuşmasında, Pi sayısının önemine değinerek, etkinlik kapsamında yarışmalar düzenleneceğini ve öğrencilere hediyeler vereceklerini katılımcılarla paylaştı.



Etkinliğin ilk sunumunu gerçekleştirmek için kürsüye davet edilen Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra Güler, Pi sayısının çemberin çevresi ile çapı arasındaki oranı bulma çabası olduğunu söyleyerek, Antik Mısır’da bir daire alanı ile aynı alana sahip kare bulma probleminin o dönemin en popüler problemlerinden biri olduğunu ifade etti. Babil dönemin de de pi sayısı ile ilgili çalışmaların olduğunu, bu döneme ait bulgularda Pi sayısı ile ilgili bilgiler bulunduğunu katılımcılarla paylaşan, öğretim üyemiz, 1882 de Pi sayısının, transandantal bir sayı olduğunun ispatlandığını söyledi.



Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Arabacı ise yaptığı sunumda, Pi sayısının tüm zamanların ve tüm mekanların en şaşırtıcı numaralarından biri olduğunu söyleyerek, Mısır piramitlerinde, Pi ile ilgili olarak bütün piramitlerin birbirleriyle olan ilişkisi incelendiğinde Pi sayısına ulaşıldığını ifade etti. Pi sayısının barındırdığı güzelliklerden ilham alarak sanat eserleri üretenlerin olduğunu söyleyen Arabacı, zaman içerisinde hayatımıza giren bilgisayar ile Pi’nin yürüyüşünü göstererek daha faklı bir biçime dönüştüğünü söyledi. Pi sayısının edebiyat ve müzikle olan ilişkisine de değinen Dr. Öğr. Üyesi Duygu Arabacı, matematiğin sadece bir sayfadaki sayılar olmadığını; fizikten, mimarlığa, etrafımızdaki dünyayı tanımlamak için kullandığımız bir dil olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.



Gerçekleştirilen sunumların ardından program matematik bölümü öğrencilerinin senaryosunu yazdıkları ve kendileri tarafından sergiledikleri tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Pi sayısının basamaklarını ezberleme ve hikaye yazma yarışması düzenlendi. Program dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilmesi ve hatıra fotoğraf çekimiyle son buldu.



Öte yandan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret eden Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, fakülte bünyesinde yürütülen çalışmalar ve laboratuvarlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. "Bilim ve Teknoloji Haftası" kapsamında Konuralp Yerleşkemizde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret eden öğrenciler, Hemşirelik Laboratuvarımızda bulunan yüksek gerçeklik düzeyine sahip simülatörü inceleyerek, merak ettikleri konuları görevlilere sorma fırsatı elde ettiler. İlgi ve alakalarından dolayı Düzce Üniversitesi çalışanlarına teşekkür eden misafir öğrenciler, ziyaretin kendileri açısından çok verimli geçtiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:47
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