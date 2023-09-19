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Ekonomi Dünya peşinde: Büyük bir iştahla güneş panellerine tarihi rekor yatırım yapıldı! Enerji alanındaki dev adımlar
Ekonomi

Dünya peşinde: Büyük bir iştahla güneş panellerine tarihi rekor yatırım yapıldı! Enerji alanındaki dev adımlar

Yeniakit Publisher
2023-09-19 20:04:00 - 2023-09-19 20:06:16
Dünya peşinde: Büyük bir iştahla güneş panellerine tarihi rekor yatırım yapıldı! Enerji alanındaki dev adımlar

İklim krizi ve enerji fiyatlarında yaşanan artış sonrası 2022 yılında ev ve iş yerleri çatılarına kurulan güneş enerjisi panellerinin satışı rekor kırdı. Enerji alanındaki çalışmalarında yatırım rekoru geldi.

2022'de güneş panellerine dünya genelinde yatırım rekor kırdı ve yüzde 49 oranında artış gösterdi.

İklim krizi ve enerji fiyatlarında yaşanan artış sonrası 2022 yılında ev ve iş yerleri çatılarına kurulan güneş enerjisi panellerinin satışı rekor kırarak yüzde 49'luk bir artış gösterdi.

Uzmanlar dünya genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi belirsizlik, iklim değişikliği, pandemi vb gibi sebeplerden ötürü vatandaşlar arasında özellikle "hane halkı için gerekli enerjiyi kendi kendilerine üretme fikrinin" giderek yaygınlaştığını ifade ediyor.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı araştırma şirketi SolarPower Europe'a göre, 2022'de güneş panelleri dünya genelindeki ev ve iş yerlerinde bir önceki seneye göre 118 milyar watt (gigawatt veya GW) daha fazla enerji elde etti.

Küresel anlamda 36 milyondan fazla hane, sadece güneş panelleri kullanarak ev içinde gerekli tüm enerji ihtiyacını karşılar hale geldi.
Verilere göre, 2023 yılında AB ülkelerindeki güneş panelleri santralleri ile ev ve iş yerlerinin çatılarında kurulu küçük çaplı düzenekler, kıtadaki enerji ihtiyacının yüzde 57'sini karşılamaya yetecek noktaya gelecek.
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Avrupa'ya bakıldığında 2023'te güneş enerjisine yatırım ortalama yüzde 45 oranıda arttı ve toplamda 1.612 TW (teravat) saat "sürdürülebilir yeşil enerjinin" 1.2 trilyon TW'si güneş panellerinden elde edildi.

SolarPower Europe Başkanı Aristotelis Chantavas, dünya genelinde özellikle petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar konusunda defalarca kriz çıktığını ve artık insanların bu krizlerin hiç bitmediğinin farkına vardığını belirtiyor.

Chantavas, "Dünyanın her yerinde insanlar artık hiç olmadığı kadar güneş enerjisine yöneliyor. Enerji ve iklim krizleriyle geçen bir yılda güneş enerjisi vatandaşlar için bir çıkış yolu, bir umut oldu." diye konuştu.

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