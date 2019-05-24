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Dünya Para Atletizm Grand Prix

- İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen beşinci ayakta milli sporcu Hamide Doğangün, bronz madalya elde etti

24 Mayıs 2019 Cuma 22:27
Dünya Para Atletizm Grand Prix


İSTANBUL (AA) - İsviçre'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin beşinci ayağında milli sporcu Hamide Doğangün, bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nottwil kentinde düzenlenen müsabakalarda Hamide Doğangün, T53 kategorisi kadınlar 800 metrede 1.52.48'lik derecesiyle üçüncü sırada yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

43 ülkeden 185 atletin mücadele ettiği organizasyon, 26 Mayıs Pazar günü tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 22:27
  1. Dünya Para Atletizm Grand Prix
  2. Hamide Doğangün
  3. para atletizm
  4. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

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