Dünya Okçuluk Federasyonundan "online yaz zirveleri"

ANKARA (AA) - Dünya Okçuluk Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen veya iptal edilen uluslararası faaliyetler sebebiyle birbirinden uzak kalan dünya okçuluk ailesini, yaz boyunca düzenleyeceği online zirveler ile bir araya getirmeyi hedeﬂiyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilki bugün "Her seviyedeki okçuların teknik, psikolojik ve performans gelişimleri" temasıyla gerçekleştirilecek zirveler, 28 Haziran'da "Uluslararası okçuluk organizasyonları", 26 Temmuz'da "Okçuluk hakemliği" ve 30 Ağustos'ta da "Okçuluk antrenörlüğü" temalarıyla sürdürülecek.



Bir uluslararası spor federasyonu tarafından ilk defa düzenleneceği belirtilen online zirveler, Dünya Okçuluk Federasyonunun sosyal medya kanalları ve web sitesi üzerinden herkesin erişimine açık olacak.



Türkiye Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de zirvede bir sunum yapacak.