Dünya o sektörde Türkiye'ye yatırım yapmaya başladı! Önümüzdeki 5 ay dolar yağacak

Startups.watch, Türkiye için 2022 yılı yarıyıl yatırım raporunu yayınlandı. Rapora göre 2022’nin ilk yarıyılında Türk oyun girişimlerine 333 milyon dolar yatırım yapıldı ve böylece Türk oyun sektörü, Avrupa’da en çok yatırım alan ülke oldu. Türkiye’nin ardından 158 milyon dolarla İngiltere ikinci sırada yer alırken Norveç ise 60 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

333 milyon dolar yatırım alındı

Türk oyun sektörü, 2021 yılında 266 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yılın ilk yarıyılında ise 333 milyon dolar yatırım alarak 6 ay içerisinde geçtiğimiz yılın toplamını geride bıraktı. Böylece Türk oyun sektörü hem kendi rekorunu yeniledi hem de Avrupa birincisi oldu.

Bu yıl 500 milyon dolar yatırım bekleniyor

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory'nin İletişim Direktörü Rıfat Tellioğlu, blockchain ve metaverse girişimlerine yapılan yatırımların 20 milyon dolara ulaştığını ve önümüzdeki dönemlerde daha fazla yatırım göreceğimizi söyledi.

"Bu yılın ilk yarısında oyun sektörüne yapılan yatırımlar adet bakımından azalsa da yatırım miktarı, 2021'in toplamını geride bıraktı. 6 ay içerisinde 333 milyon dolar yatırım alan Türk oyun sektörünün yıl sonunu en az 500 milyon dolarla kapatmasını bekliyorum. Ayrıca ilk yarıyılda Türkiye'deki blockchain ve metaverse girişimlerine yapılan yatırımlar 20 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemlerde daha çok blockchain oyununun yatırım aldığını göreceğiz."

Oyun sektörü, e-ticaret ve finans sektörüne yapılan toplam yatırımın 4 katını geçti

Bu yılın ilk yarısında Türkiye girişimcilik ekosistemi 1,4 milyar dolar yatırım aldı. Teslimat sektörünün ardından oyun sektörü geldi. Böylece oyun sektörüne yapılan yatırımlar, e-ticaret ve finans sektörüne yapılan toplam yatırımın 4 katını geçti.

2022'nin ilk yarıyılında 160 tane Türk girişimine yatırım yapıldı. Böylece yaklaşık olarak her gün yeni bir girişim yatırım almış oldu. Finans sektörü, 20 adet yatırımla ilk sırada yer aldı. Ardından 12'şer yatırımla oyun, sağlık ve yapay zekâ & makine öğrenmesi sektörleri geldi. Yatırım adedi bakımından ilk sırada yer alan finans girişimleri, ortalama 1,35 milyon dolar yatırım aldı. Girişim başına düşen ortalama yatırım miktarı sağlık sektöründe 1,32 milyon dolar, yapay zekâ sektöründe 10,61 milyon dolar, oyun sektöründe ise 28 milyon dolar oldu.