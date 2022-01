Dünya nüfusu 8 milyara yaklaştı

Dünya nüfusunun 2022’ye girerken 7.8 milyara ulaştığı belirtildi. ABD Nüfus Sayım Bürosu rakamlarına göre, 2021’de dünya nüfusunda yüzde 0.9 büyüme yaşanarak, nüfus 74 milyon arttı. 2022’de dünyada her saniye 4.3 doğum ve 2 ölüm beklendiği de kaydedildi.

Dünyada 1 milyar 439 milyon 323 bin ile Çin dünyada en fazla nüfusa sahip ülke olurken, onu 1 milyar 380 milyon 4 bin kişilik nüfusuyla Hindistan takip ediyor. Bununla birlikte, Hindistan, 2025’te dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’i geçerek birinci sıraya yükselecek. ABD ise dünya nüfusunda üçüncü sırada. TÜİK’in 2020 verilerine göre, Türkiye ise 83 milyon 384 binlik nüfusuyla dünyada 19. sırada.

Öte yandan ABD nüfusu 2021 yılında 707 bin artarak 332,4 milyona çıktı ve ülkede nüfusun yıllık büyümesi 0,2 olarak ölçüldü. 2022 yılından itibaren ABD nüfusunun doğum, ölüm ve uluslararası göç rakamları dikkate alındığında, her 40 saniyede 1 kişi artmasının beklendiği de açıklandı. ABD’de önümüzdeki yıl her 9 saniyede bir doğum, her 11 saniyede 1 ölüm yaşanacağı beklentisinin yanı sıra, her 130 saniyede bir uluslararası göçmenin nüfusa katılması bekleniyor.

2100 yılından önce tekrar zirveye ulaşacağı ve ardından düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

En çok 8 ülkede artacak

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre ise, küresel nüfus 2100 yılına kadar artmaya devam edecek fakat artış gitgide daha az bölgelerde ve coğrafyalarda meydana gelecek. Küresel nüfusun yarısından fazlasının önümüzdeki 30 yıl içinde sadece 8 ülkede yoğunlaşması bekleniyor. Bu ülkelerinse, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, Nijerya, Pakistan, Tanzanya ve ABD olması bekleniyor.

Yine BM rakamlarına göre, nüfusu yüzde 20 oranında azalma eğiliminde olan ülkeler arasında Bulgaristan, Letonya, Litvanya ve Ukrayna yer alıyor.