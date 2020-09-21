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Aktüel Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsrail'le normalleşmeye karşı çıkan Arap liderlere övgü
Aktüel

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsrail'le normalleşmeye karşı çıkan Arap liderlere övgü

Yeniakit Publisher
2020-09-21 23:48:35 -
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsrail'le normalleşmeye karşı çıkan Arap liderlere övgü

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, "gücünü halkından alan ve normalleşmeye karşı çıkan" Arap liderleri tebrik etti.

Karadaği, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Gücünü halkından alan Arap liderler, halklarının taleplerini ifade ederek İsrail ile normalleşmeyi reddetti ve Filistin davasını kutsal bir mesele olarak kabul etti. Buna karşın halkını arkasına alamayan hükümdarlar ise koltuklarını ve tahtlarını korumak için efendilerinin peşinden gidiyor." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "İsrail'in, Filistin topraklarının işgaline son vermesi ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki kararlı konumumuzu teyit ediyoruz. Katar, Filistin halkının tüm meşru haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerin acılarını hafifletmek için elinden gelen her türlü desteği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." denilmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da dün, "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak." açıklamasında bulunmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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