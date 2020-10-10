  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dünya Müslüman Alimler Birliği’nden Ermenistan açıklaması
Gündem

Dünya Müslüman Alimler Birliği’nden Ermenistan açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Ermenistan'ın işgalci bir devlet oluğunu ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:30:00 -
Dünya Müslüman Alimler Birliği’nden Ermenistan açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime değindi.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'a sorunlarını yapıcı diyalogla çözüme kavuşturma çağrısı yapılarak, "İki komşu devlete, bir diğerinin sınırlarına saygı duyma, savaşı ve akan kanı durdurmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, savaşta sivillerin ve çevrenin korunması, sivillerin mülküne zarar verilmemesi, İslam ahlak ilkeleri ve uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerektiğine işaret edildi.

"Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir"

Savaşın çözüm için uygun yöntem olmadığına, çözümün yapıcı diyalog ve iki devletin birbirinin egemenlik, sınır ve topraklarına saygı duymasıyla gerçekleşeceğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan işgalci devlettir. Uluslararası kanunlara göre işgal ettiği Azerbaycan topraklarının tümünden çekilmesi gerekir."

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Rusya'nın ara buluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda uzlaşma sağlanan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkes ilan edilmişti! Ermenistan saldırıya geçti
Dünya

Ateşkes ilan edilmişti! Ermenistan saldırıya geçti

Ermenistan, ordusu Hadrut'taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırısı başlattı. Bilindiği üzere Ermenistan ile Azrbaycan arasında bugün sa..
Ateşkes sonrası ilan ettiler! Ermenistan'dan büyük kalleşlik
Dünya

Ateşkes sonrası ilan ettiler! Ermenistan'dan büyük kalleşlik

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen toplantı sonrası ateşkes kararı çıksa da Ermenistan kalleş saldırılarına devam ediyor. Azerba..
Kılıçdaroğlu'nun Babacan riyakarlığı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun Babacan riyakarlığı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret gerçekleştirdiği Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a güzellemelerde bulundu. Ancak, 'Siyasetin y..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay