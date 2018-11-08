Dünya Müslüman Alimler Birliği yeni Başkanı, Cemal Kaşıkçı için "şehit" dedi!

Dünya Müslüman Alimler Birliği yeni Başkanı Ahmed er-Raysuni, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı "şehit" şeklinde nitelendirerek, bu olayın Arap ve İslam dünyasını ilgilendirmesinin yanı sıra insani ve küresel bir mesele olduğunu belirtti.

Birlik tarihindeki en geniş katılım

Ahmed er-Raysuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün kendisinin de başkan seçildiği birliğin genel kurul toplantısına işaret ederek, "6 gün boyunca devam eden toplantıya yaklaşık 80 ülkeden bin 500'den fazla âlim katıldı. Bu, birlik tarihindeki en geniş katılım." dedi.

Birliğin yapısındaki idari değişiklere dikkati çeken Raysuni, "Genel Kurula, yeni kan ve yeni bir sistem geldi. Genel Sekreterlikte değişim olmadı ancak başkan, mütevelli heyetinin yanı sıra üyeliklerde değişiklikler yapıldı." diye konuştu.

Raysuni, birliğin gelecek programında, yeni kararlar alınacak toplantıların ardından eylemsel değişiklik olacağını ifade ederek, çalışmalarının kurumsal olduğu için şu anda değişikliğin ne olduğunu öngöremediğini söyledi.

"Şehit Kaşıkçı olayı, küresel bir mesele"

Kanaat önderlerinin gözaltına alınması meselesine önem verdiklerini ve yakından takip ettiklerini vurgulayan Raysuni, "Şehit Cemal Kaşıkçı cinayeti, Arap ve İslam dünyasını ilgilendirmesinin yanı sıra insani ve küresel bir mesele." ifadesini kullandı.

Raysuni, Kaşıkçı cinayetinin tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kaşıkçı cinayeti, küresel bir mesele. Bu sadece Dünya Müslüman Alimler Birliğinin değil küresel vicdanın meselesi. Türkiye Cumhuriyeti ve insan hakları kurumları da konuyu yakından takip ediyor. Meseleye gereken önem verildi."

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurul seçimi

İstanbul'da 3 Kasım'da başlayan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulunda dün yapılan başkanlık seçimlerinde Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni (65) başkan seçilmişti.

Birliğin kurulduğu 2004 yılından bu yana başkanlığını yürüten Yusuf el-Karadavi'nin aday olmayacağını açıklamasının ardından yapılan oylamada, Karadavi'nin yardımcılığını yapan Raysuni, onun yerine gelmişti.

Seçimlerde ayrıca Birliğin Mütevelli Heyeti'nin 31 yeni üyesi belirlenmişti.