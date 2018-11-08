0553 313 94 23
impression

Dünya Müslüman Alimler Birliği yeni Başkanı, Cemal Kaşıkçı için "şehit" dedi!

Dünya Müslüman Alimler Birliği yeni Başkanı Ahmed er-Raysuni, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı "şehit" şeklinde nitelendirerek, bu olayın Arap ve İslam dünyasını ilgilendirmesinin yanı sıra insani ve küresel bir mesele olduğunu ifade etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:30
Dünya Müslüman Alimler Birliği yeni Başkanı, Cemal Kaşıkçı için "şehit" dedi!

Dünya Müslüman Alimler Birliği yeni Başkanı Ahmed er-Raysuni, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı "şehit" şeklinde nitelendirerek, bu olayın Arap ve İslam dünyasını ilgilendirmesinin yanı sıra insani ve küresel bir mesele olduğunu belirtti.

Birlik tarihindeki en geniş katılım

Ahmed er-Raysuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün kendisinin de başkan seçildiği birliğin genel kurul toplantısına işaret ederek, "6 gün boyunca devam eden toplantıya yaklaşık 80 ülkeden bin 500'den fazla âlim katıldı. Bu, birlik tarihindeki en geniş katılım." dedi.

Birliğin yapısındaki idari değişiklere dikkati çeken Raysuni, "Genel Kurula, yeni kan ve yeni bir sistem geldi. Genel Sekreterlikte değişim olmadı ancak başkan, mütevelli heyetinin yanı sıra üyeliklerde değişiklikler yapıldı." diye konuştu.

Raysuni, birliğin gelecek programında, yeni kararlar alınacak toplantıların ardından eylemsel değişiklik olacağını ifade ederek, çalışmalarının kurumsal olduğu için şu anda değişikliğin ne olduğunu öngöremediğini söyledi.

"Şehit Kaşıkçı olayı, küresel bir mesele"

Kanaat önderlerinin gözaltına alınması meselesine önem verdiklerini ve yakından takip ettiklerini vurgulayan Raysuni, "Şehit Cemal Kaşıkçı cinayeti, Arap ve İslam dünyasını ilgilendirmesinin yanı sıra insani ve küresel bir mesele." ifadesini kullandı.

Raysuni, Kaşıkçı cinayetinin tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kaşıkçı cinayeti, küresel bir mesele. Bu sadece Dünya Müslüman Alimler Birliğinin değil küresel vicdanın meselesi. Türkiye Cumhuriyeti ve insan hakları kurumları da konuyu yakından takip ediyor. Meseleye gereken önem verildi."

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurul seçimi

İstanbul'da 3 Kasım'da başlayan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulunda dün yapılan başkanlık seçimlerinde Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni (65) başkan seçilmişti.

Birliğin kurulduğu 2004 yılından bu yana başkanlığını yürüten Yusuf el-Karadavi'nin aday olmayacağını açıklamasının ardından yapılan oylamada, Karadavi'nin yardımcılığını yapan Raysuni, onun yerine gelmişti.

Seçimlerde ayrıca Birliğin Mütevelli Heyeti'nin 31 yeni üyesi belirlenmişti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:30
  1. İstanbul
  2. Dünya Müslüman Alimler Birliği yeni Başkanı Ahmed er-Raysuni
  3. Ahmed er-Raysuni
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Dünya Müslüman Alimler Birliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanser riskinin nesillere aktarılmasında obezitenin etkisi var mı?
    1. Kanser riskinin nesillere..
    2. Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden tutuklandı
    3. Işık kirliliği uykumuzu zehir ediyor..
    4. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    5. Kanser için ameliyata alındı, ceviz..
    6. Büyük projeye Türkiye'yi davet ettiler!
    7. CHP’den skandal PYD açıklaması!..
    8. Karabük’te fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
    9. 30’a yakın subliminal mesaj bulundu!..
    10. Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol CHP’den..
    11. Mevlüt Uysal: İstanbul'da ulaşım için..
    12. Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artışı..
    13. Ferhat Sarıkaya tutuklandı
    14. Ata sporları ve E-spor ilk kez tek..
    15. Dur ihtarına uymamak pahalıya patladı!..
    16. İYİ Parti İzmir adayı olan Şengül..
    17. Türk karşıtı Alman siyasetçi..
    18. VakıfBank Kültür Yayınları yayın..
    19. Evini soyan eski kiracıyı gizli kamera..
    20. 2,4 milyon kişi ölebilir! En riskli..
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...