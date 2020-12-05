Her yıl 20 Haziran tarihinde dünya genelindeki mültecilerin durumuna dikkat çekmek amacıyla uluslararası gün olarak kutlama yapılır. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR ve çok sayıda sivil toplum örgütü Dünya Mülteci Günü üzerine etkinlikler düzenlemektedir. Söz konusu günde savaş, siyasi durum ya da zulüm sebebiyle evlerinden olan mültecilerin durumuna dikkat çekilir. 100’ün üzerinde ülkede görev yapan hükümet yetkilileri, insani yardım kurumu çalışanları, ünlü isimler, siviller ve mülteciler; bu belirlenen özel gün kapsamında çeşitli etkinlikler düzenler.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR her yıl Dünya Mülteci Günü için yeni bir tema belirlemektedir.

Dünya Mülteci Günü ne zaman ortaya çıktı?

4 Aralık 2000 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2001 yılı itibariyle her yıl 20 Haziran tarihinde Dünya Mülteci Günü düzenlenmesine karar kıldı. Düzenlenen kurulda, 2001 yılının 1951'de imzalanan Mültecilerin Statüsü ile ilgili Sözleşme'nin 50. yılı olduğu dile getirildi.