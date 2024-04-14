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Dünya Dünya merakla bekliyordu: Saldırı devam edecek mi? İran'dan yeni operasyon açıklaması
Dünya

Dünya merakla bekliyordu: Saldırı devam edecek mi? İran'dan yeni operasyon açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-14 14:32:00 -
Dünya merakla bekliyordu: Saldırı devam edecek mi? İran'dan yeni operasyon açıklaması

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının dünyayı yeni bir savaşa sürükleyeceği endişesine neden olurken; İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'den bir açıklama geldi. Şam konsolosluğuna saldırının karşılığını veren İran, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

"Operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok"

Bakıri, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok" dedi. Tel Aviv yönetiminin, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluğuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten Bakıri, İran'a yönelik yeni bir saldırının olması durumunda İsrail'e daha geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

Saldırı İsrail'e bir uyarı oldu

Sivil yerleşim yerleri ile ekonomik bölgelerin vurulmadığını kaydeden Bakıri, çok daha fazla füze atabilme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen İsrail'e saldırının uyarı seviyesinde kalmasına çaba gösterdiklerini kaydetti.
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Ne olmuştu?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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