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Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu!

İspanya, Arjantin'i 93-75 mağlup etti ve Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 19:14
Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu!

Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 95-75 kazanan İspanya, Dünya şampiyonu oldu.İspanya, tarihinde ikinci kez bu başarıyı yakaladı.

Finale hızlı başlayan İspanya, ilk yarıda farkı çift hanelere kadar yükseltti. 17 sayılık fark yakalayan İspanya’yı Arjantin kovaladı.

Arjantin, mücadelenin ilk bölümünde hızlı hücumları kullanırken rakibini dağınık yakalayan İspanyollar devreye 31-43 önde gitti.

Rudy Fernandez ilk yarıda 8 sayı, 4 ribaund ve 3 asistlik oyunuyla dikkat çekti. Nicolas Lapravittola, Facundo Campazzo ve Gabriel Deck ikinci çeyrekte takımı sırtlayan bir performans sergiledi.

İkinci yarıda da skor farkını koruyan İspanya, 95-75 ile şampiyonluğa uzandı. İspanya’da Marc Gasol; 14 sayı, 7 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 3 blokluk performansı dikkat çekti. 2006 şampiyonluğunda Gasol ile birlikte olan bir diğer isim Rudy Fernandez 11 sayı ve 10 ribaund ile double double yaptı. Ricky Rubio ise takımına 17 sayılık katkı sağladı.

Arjantin cephesinde Gabriel Deck’in 24 sayılık oyunu yetersiz kalırken Nicolas Lapravittola; 17 sayı üretti. Luis Scola’nın 8 sayı ve 8 ribaundluk oyunu da galibiyeti engelleyemedi.

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:14
  1. İspanya
  2. Dünya şampiyonu
  3. Arjantin
  4. Dünya Kupası

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