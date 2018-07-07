Dünya Kupası'nda büyük şok! Tarihte ilk kez...

Dünya Kupası'nda ilginç sonuçlar alınmaya devam ederken, kupa tarihinde ilk kez çeyrek final sonrasında Brezilya, Arjantin ve Almanya gibi dev futbol ülkelerinin hepsinin aynı anda elendiği bir turnuva yaşanıyor.

Daha önceki bütün Dünya Kupaları'nda bu üç ülkeden en azından biri yarı finalde yer alıyordu.

Hatırlanacağı üzere Almanya gruptan bile çıkamazken, Arjantin Fransa'ya 4-3'lük skorla boyun eğerek turnuvaya veda etmişti. Dün Brezilya'nın Belçika karşısındaki kötü futbolu da Sambacılar'a 2014 Dünya Kupası'ndaki 7-1'lik Almanya mağlubiyeti şokundan sonra bir üzüntü daha yaşatmış oldu.

KUPA AVRUPA'DA KALACAK

Öte yandan Brezilya ve Uruguay'ın elenmesiyle Dünya Kupası'nın bir Avrupa ülkesine gideceği kesinleşti. Hatırlanacağı üzere 2006'dan bu yana Dünya Kupası'nı Avrupa ülkeleri kazanıyor.