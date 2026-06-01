Dünya Kupası öncesi ilk sınav bu akşam! İşte muhtemel 11'ler
Dünya Kupası öncesi ilk sınav bu akşam! İşte muhtemel 11’ler

Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Dünya Kupası öncesi ilk sınav bu akşam! İşte muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. 20.30'da başlayacak maçı atv naklen yayınlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Bizim Çocuklar, ilk provasına bu akşam İstanbul'da çıkıyor. Milliler, FIFA 2026 hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak.

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Millilerde karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

MİLLİLER, 4,5 YIL SONRA "KADIKÖY"DE

A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkacak.

Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.

Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak.

İŞTE GENİŞ ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Ozan Kabaki Abdülkerimi Ereni İsmaili Orkuni İrfan Can, Yunus, Aral, Deniz Gül

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Velkovski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Rastoder

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI VENEZUELA İLE OLACAK

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.

Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.

Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

