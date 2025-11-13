  • İSTANBUL
Dünya Kupası için kritik 6 gün!
Spor

Dünya Kupası için kritik 6 gün!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünya Kupası için kritik 6 gün!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6 günde birbirinden kritik maçlar oynanacak. 9. Hafta maçları bugün, 10. hafta maçları ise Pazar günü başlayacak. Eleme maçları 18 Kasım’da tamamlanacak ve Dünya Kupası bileti alan ülkeler belli olacak. Türkiye, Dünya Kupası’na direk gidebilmek için iki önemli maç oynayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, bugün 8 maçla başlayacak.

A Milli Futbol Takımımız, 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. haftanın programı şöyle:

Bugün:

D Grubu

20:00 Azerbaycan-İzlanda

22:45 Fransa-Ukrayna

F Grubu

20:00 Ermenistan-Macaristan

22:45 İrlanda-Portekiz

I Grubu

20:00 Norveç-Estonya

22:45 Moldova-İtalya

K Grubu

22:45 Andorra-Arnavutluk

22:45 İngiltere-Sırbistan

Yarın

A Grubu

22:45 Lüksemburg-Almanya

22:45 Slovakya-Kuzey İrlanda

G Grubu

20:00 Finlandiya-Malta

22:45 Polonya-Hollanda

L Grubu

22:45 Cebelitarık-Karadağ

22:45 Hırvatistan-Faroe Adaları

15 Kasım Cumartesi

B Grubu

22:45 İsviçre-İsveç

22:45 Slovenya-Kosova

C Grubu

22:45 Danimarka-Belarus

22:45 Yunanistan-İskoçya

E Grubu

20:00 Türkiye-Bulgaristan

20:00 Gürcistan-İspanya

H Grubu

20:00 Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya

22:45 Bosna-Hersek-Romanya

J Grubu

17:00 Kazakistan-Belçika

20:00 Liechtenstein-Galler

