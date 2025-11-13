Dünya Kupası için kritik 6 gün!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6 günde birbirinden kritik maçlar oynanacak. 9. Hafta maçları bugün, 10. hafta maçları ise Pazar günü başlayacak. Eleme maçları 18 Kasım’da tamamlanacak ve Dünya Kupası bileti alan ülkeler belli olacak. Türkiye, Dünya Kupası’na direk gidebilmek için iki önemli maç oynayacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, bugün 8 maçla başlayacak.
A Milli Futbol Takımımız, 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. haftanın programı şöyle:
Bugün:
D Grubu
20:00 Azerbaycan-İzlanda
22:45 Fransa-Ukrayna
F Grubu
20:00 Ermenistan-Macaristan
22:45 İrlanda-Portekiz
I Grubu
20:00 Norveç-Estonya
22:45 Moldova-İtalya
K Grubu
22:45 Andorra-Arnavutluk
22:45 İngiltere-Sırbistan
Yarın
A Grubu
22:45 Lüksemburg-Almanya
22:45 Slovakya-Kuzey İrlanda
G Grubu
20:00 Finlandiya-Malta
22:45 Polonya-Hollanda
L Grubu
22:45 Cebelitarık-Karadağ
22:45 Hırvatistan-Faroe Adaları
15 Kasım Cumartesi
B Grubu
22:45 İsviçre-İsveç
22:45 Slovenya-Kosova
C Grubu
22:45 Danimarka-Belarus
22:45 Yunanistan-İskoçya
E Grubu
20:00 Türkiye-Bulgaristan
20:00 Gürcistan-İspanya
H Grubu
20:00 Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya
22:45 Bosna-Hersek-Romanya
J Grubu
17:00 Kazakistan-Belçika
20:00 Liechtenstein-Galler
