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Spor Dünya Kupası elemelerinden çekildiler! Sebebi dünyanın gündeminde...
Spor

Dünya Kupası elemelerinden çekildiler! Sebebi dünyanın gündeminde...

Yeniakit Publisher
2023-11-17 11:14:00 -
Dünya Kupası elemelerinden çekildiler! Sebebi dünyanın gündeminde...

Doğu Afrika ülkesi Eritre, futbolcuların firar etme endişesi nedeniyle Dünya Kupası elemelerine katılmayacağını FIFA'ya iletti. 2019'dan bu yana maçlara çıkmayan Eritre'nin sebebi ise oldukça ilginç.

Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Eritre'de devlet, futbol takımının 2026 Dünya Kupası elemelerine gitmesine izin vermiyor. Eritre, 2019 Afrika Kupası'nda oynanan bir deplasman maçındayken futbolcuların firar etmesi sonrası o tarihten bu yana maçlara çıkmıyor.

2019'da Doğu ve Orta Afrika Kupası maçlarında 7 futbolcu Uganda'ya kaçtı.

Aynı sene genç milli takımdan 4 futbolcu Zanzibar'a firar ederken, 2021'de seyahat etmesine izin verilen kadın milli takımında ise 5 futbolcu Uganda maçı öncesi kayıplara karıştı.

Eleme kuralarına dahil edilen Eritre'nin rakipleri Fas, Zambiya, Kongo, Tanzanya ve Nijer olmuştu. Devlet yetkilileri, bu ülkelerin oldukça cazip seçenekler barındırması gerekçesiyle milli takıma maç oynatmama kararını devam ettirdi.

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