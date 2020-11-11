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Dünya Dünya koronavirüs ile savaşırken kötü haber geldi! Kabus geri döndü
Dünya

Dünya koronavirüs ile savaşırken kötü haber geldi! Kabus geri döndü

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sonrası bir salgın daha patlak verdi. Japonya'da son 15 günde iki kez toplu kuş gribi vakaları görüldü. Bu durum sonrası ülkedeki yetkililer harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:21:00 - 2020-11-11 18:36:47
Dünya koronavirüs ile savaşırken kötü haber geldi! Kabus geri döndü

Japonya’da bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi tespit edilmesiyle, bu yıl ülkede görülen toplu kuş gribi vakalarının sayısı 3'e yükseldi.

Geçtiğimiz hafta 2 farklı tavuk çiftliğinde kuş gribi vakalarına rastlanan Japonya'da, bugün bir çiftlikte daha salgın görüldü. Önceki 2 salgın gibi üçüncü salgının da Kagawa eyaletinde görüldüğü ifade edilirken, dün çiftlikte tavuk ölümleri yaşanması üzerine detaylı inceleme yapıldı. Kagawa eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, son vakaların doğrulandığı Mitoyo şehrindeki çiftlikte bulunan 11 bin kümes hayvanının itlaf edileceğini açıkladı.

Öte yandan söz konusu tesisin, geçen hafta Perşembe günü ilk salgına ev sahipliği yapan çiftliğe yaklaşık 1 kilometre mesafede olduğu ifade edildi. Bölgede tavuk ve yumurta transferine yönelik uygulanan kısıtlamaların sürdüğü açıklandı.

Uzun süre sonra ilk

2018 Ocak ayından bu yana ilk kez 5 Kasım Perşembe günü Japonya'da kuş gribi salgınına rastlandı. Ardından 8 Kasım Pazar günü, salgının başka bir çiftliğe daha sıçradığı ortaya çıktı. Son olarak bugün bölgedeki başka bir tesiste daha salgın tespit edildi. Böylece toplu kuş gribi vakalarının sayısı üçe yükselmiş oldu.

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