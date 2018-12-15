



ANKARA (AA) - 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada finale kaldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonun erkekler 50 metre kurbağalama yarı finalinde milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı yarıştı.

Milli sporcu, yarışı 25.97'lik derecesiyle 6'ncı sırada tamamlayarak yarın yapılacak finale katılmaya hak kazandı.