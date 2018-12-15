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Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

Hüseyin Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalama yarı finalinde 6'ncı olarak finale kaldı

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:30
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası


ANKARA (AA) - 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada finale kaldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonun erkekler 50 metre kurbağalama yarı finalinde milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı yarıştı.

Milli sporcu, yarışı 25.97'lik derecesiyle 6'ncı sırada tamamlayarak yarın yapılacak finale katılmaya hak kazandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:30
  1. 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
  2. Erkekler 50 metre kurbağalama
  3. Hüseyin Emre Sakçı

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