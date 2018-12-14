



ANKARA (AA) - 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebek yarı finalinde elendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonun erkekler 50 metre kelebek yarı finalinde milli sporcu Ümitcan Güreş yarıştı.

Ümitcan Güreş, yarışı 22.82'lik derecesiyle 12'nci sırada tamamlayarak final şansını kaçırdı.