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Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

- Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebek yarı finalinde ilk 8'e giremeyerek elendi

14 Aralık 2018 Cuma 18:24
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası


ANKARA (AA) - 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebek yarı finalinde elendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonun erkekler 50 metre kelebek yarı finalinde milli sporcu Ümitcan Güreş yarıştı.

Ümitcan Güreş, yarışı 22.82'lik derecesiyle 12'nci sırada tamamlayarak final şansını kaçırdı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:24
  1. 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
  2. Erkekler 50 metre kelebek finali
  3. Ümitcan Güreş

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