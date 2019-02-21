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Dünya kış üniversite oyunları nerede ve ne zaman yapılacak?

FISU tarafından iki yılda bir düzenlenen, üniversite öğrencisi sporcuların katıldığı, uluslararası ve çok sporlu bir etkinliktir. Türkiye’de Dünya Üniversite Oyunları olarak da bilinen kış üniversite oyunlarının ne zaman başlayacağı sporseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.Kış Üniversite Oyunlarına katılacak sporcular kimler? İşte Kış Üniversite Oyunları ne zaman yapılacak sorusu ve cevabına ilişkin detaylar…

21 Şubat 2019 Perşembe 13:51
Dünya kış üniversite oyunları nerede ve ne zaman yapılacak?

29. Kış Üniversite Oyunları haberleri. FISU tarafından iki yılda bir düzenlenen, üniversite öğrencisi sporcuların katıldığı, uluslararası ve çok sporlu bir etkinliktir. Türkiye’de Dünya Üniversite Oyunları olarak da bilinen kış üniversite oyunlarının ne zaman başlayacağı sporseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.Kış Üniversite Oyunlarına katılacak sporcular kimler? İşte Kış Üniversite Oyunları ne zaman yapılacak sorusu ve cevabına ilişkin detaylar…

Kış Üniversite Oyunları, 2-12 Mart tarihlerinde Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde yapılacak. 29. Kış Üniversite Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi oyunlarda alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 sporcu temsil edecek. Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular şunlar:

Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan Malkaç

Alp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan Şamgul, Sıla Kara

Kısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat Yardımcı, Fatih Aydem, Tunay Şimşek

Artistik buz pateni: Burak Demirboğa, Sinem Kuyucu

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:51
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