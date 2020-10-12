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Dünya Dünya katillere göz yumuyor
Dünya

Dünya katillere göz yumuyor

Ermenilerin, gece yarısı sivilleri katletmesine tepki gösteren Azerbaycanlı kanaat önderleri, “Dünya, çocuk katili Ermenilerin saldırılarına ve gaspına göz yumuyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:32:00 -
Dünya katillere göz yumuyor

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Ermeni ordusunun ateşkesi ihlal edip Azeri sivilleri katletmesini Akit’e değerlendiren Azerbaycanlı kanaat önderleri, çarpıcı ifadeler kullandı. Haberler.az sitesi Genel Yayın Yönetmeni Bahtiyar Memmedov, “9 kişinin cenazesi enkazdan çıkarıldı. Öte yandan; insani ateşkese 1 dakika bile fırsat vermeyen işgalci Ermenistan, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini, insani ateşkesin gereklerini kasten ve bilerek ihlal etti. Ermeniler, yerleşim yerlerine ve stratejik tesislere ağır toplarla ateş etmeye devam ediyor. Çocuk katili bu rejime dünya göz yumuyor. Haklı olduğumuz savaşta bizi haksız göstermeye çalışıyorlar. Azerbaycan’ın bu savaşını Çanakkale Savaşı, Kıbrıs savaşı gibi düşünün. Fark sadece sinsi bir düşmanla gözükmeyen ellerin ve devletlerin yardımıdır” dedi.

İnsanlık suçu işleniyor

Azeri vekil Zahit Oruç, Gence ve diğer şehirleri vurmanın insanlık suçu olduğuna dikkat çekerek, “Artık anlaşılmıştır ki, böyle görüşmelerle toplantılarla bu sorun çözülemeyecektir. Bu tür girişimler, savaş meydanında Azerbaycan Ordusu’na mağlup olan Ermenistan’ın kendisini toparlamak ve yeni silahlar alabilmesi için fırsat vermekten başka işe yaramayacaktır. Düşmanın sivil yerleşimlere saldırması, cephede tamamen yenildiğini ve sivilleri vurmaktan başka çaresi kalmadığını göstermektedir” görüşünü kaydetti.

Terör devleti Ermenistan

Sosyal Araştırmalar Merkezi Basın Sözcüsü Aziz Alibeyli, terör devleti olan Ermenistan’ın, 30 yıl önce olduğu gibi 27 Eylül’de başlattığı çatışmalarda da, yine sivillere saldırdığını belirtti. Ermenilerin bütün dünyanın gözleri önünde 1993’de Hocalı’da, 1918’de Bakü’de ve diğer şehirlerde, 1905-1907 yılla-rında yine pek çok şehirde Azerbaycan Türküne yönelik katliam gerçekleştirdiğini hatırlatan Alibeyli, “Biz Türkler artık Ermenilerle savaşımızda Türkten başka dostumuzun olmadığını gördük” diye konuştu. 

Dünya Ermenilere sessiz

Siyaset Bilimci Tural İsmayilov da, “Dünyanın bütün önemli kurumları ve teşkilatları Azerbaycan’ın haklı davasını tespit etse de Dağlık Karabağ’ın yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında olmasına kimse ses çıkarmıyor. Dünya Ermeni terörü ve gaspa ses çıkarmıyor. Ermenis-tan, cephe hattına yüzlerce kilometre uzaklıktaki sivilleri vuruyor dünya yine sessiz. Artık kimsenin Azerbaycan’ın topraklarını kurtarma-ya yönelik başlattığı operasyona söz söylemeye hakkı olmayacaktır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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