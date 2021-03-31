Dünya İstanbul'daki görüşmelere kilitlenirken açıklama geldi: Bu olmazsa operasyona başlayacağız

Katar'ın başkenti Doha'da ABD ile Taliban arasında yapılan anlaşmaya göre Pentagon askerlerini Afganistan'dan çekeceğini açıkladı. Biden'ın başkan olmasıyla bu çekilmenin biraz gecikeceğinin söylenmesi üzerine Taliban, yıllık bahar harekatlarının çekilme olmazsa başlayacağını açıkladı.

Star'ın haberine göre, Taliban'ın Katar'daki siyasi ofis sözcüsü ve müzakere ekibi üyesi Muhammed Naim, yaptığı bir röportajda Taliban'ın Afgan barış sürecinin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin vizyonunu anlattı.

Yapılan röportajdan satır başları:

Soru: İstanbul görüşmesinin gündemi ne olacak? Talepleriniz nelerdir?

Muhammed Naim: Türkiye'deki konferans hakkında henüz detaylı bilgiye sahip değiliz. Bu konu tartışılıyor ve ana talebimiz, ülkemizin bağımsızlığını kazanması için Doha anlaşmasında kararlaştırıldığı gibi, belirlenen tarihte yabancı askerlerin geri çekilmesi olacak. Başlıca taleplerimiz, Afganistan'daki gelecekteki sistemin İslam ilkelerine dayalı olarak İslami olması, halkının sorunlarına cevap verebilecek ve güvenliklerini sağlayabilecek güçlü, istikrarlı ve kapsayıcı bir Afgan sistemine sahip olmamız olacaktır.

Soru: Moskova'daki bir basın toplantısında, ABD askerlerini geri çekmezse bahar taarruzunu başlatma olasılığını göz ardı etmediniz. Ancak bu durumda Afganlar ölecek. Afganlar ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bedelini neden ödesin?

MN: Evet, bunu Moskova'da söyledik ve yeni bir bildiri yayınladık. Yabancı güçler ülkemizi terk etmezse, özgürlük ve bağımsızlık halkımızın talebidir. Bütün uluslar özgürlükleri için feda ediyor. Halkımızı temsil ediyoruz. Son 20 yıldır yabancı güçlere karşı savaşıyoruz ve halkın özgürlüğünü, değerlerini ve bağımsızlıklarını savunma hakkıdır. Aslında özgürlüğün çok yüksek bir bedeli vardır. Onun için fedakarlık, milletlerin tarihindeki en önemli şeydir ve bir onur olarak kabul edilir.

Soru: ABD ile Taliban arasında yapılan anlaşmada şartlarının yerine getirilmesi olası bir fesih anlamına mı geliyor? Varsa, fesih şartları nelerdir? Sonuçları nelerdir?

MN: Doha'da yapılan anlaşmanın iptali için özel bir koşul yok, ama elbette, taraflardan biri yükümlülüklerine uymazsa, bu anlaşmanın kendisini ihlal etmek anlamına gelir.

Masaya oturuken hem bizim hem de Amerikalıların ortak hedefi bu savaşı bitirmekti, o yüzden savaşı yeniden başlatmaya gerek yok. Ama şimdi karşı tarafın anlaşmaya bağlı kalmaması veya anlaşmayı ihlal etme yolları araması onların sorunu. Biz milletimize dayatılan savaşı bitirmek ve barış içinde özgürce yaşamak istiyoruz.

Soru: ABD birliklerinin çekilmesinin Afgan ordusunu zayıflatacağı ve Taliban için kolay bir av haline getireceği endişelerine ne dersiniz? ABD birlikleri çekildikten sonra düşmanlıklara devam etmeyeceğinizi garanti edebilir misiniz?

MN: Aslında Afganistan'da yabancı kuvvetlere ihtiyaç yok. Afganistan İslam Emirliği, Afgan halkının tek ve gerçek temsilcisidir. Önemli olan halkın huzuru, ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğüdür. Yabancı güçler ayrılır ayrılmaz iç meseleler, Doha'da olduğu gibi İslam Emirliği ve diğer siyasi partilerin Afganların sorunlarını müzakere masasında çözüme ulaştıracağını umuyoruz.

Gerçek şu ki, yabancı kuvvetlerin gelişiyle savaşı azaltmadı, artırdılar. Varlıkları savaşın sebebidir. Afganistan'dan ayrılırlarsa savaşın nedenlerinden biri ortadan kalkacak, savaşın bir tarafı zayıflayacak ve sonunda savaş sona erecek.

Soru: ABD askerlerinin Kasım ayına kadar çekileceğini düşünüyor musunuz?

MN: Yabancı kuvvetlerin geri çekilmesi Doha Anlaşması'yla bir karara bağlandı. ABD, Birleşmiş Milletler, komşularımız ve bölge ülkeleri tarafından anlaşma onaylandı. Bu geri çekilme takvimi ana hatlarıyla anlaşma maddelerince belirtildi. ABD yaptığı anlamaya bağlı kalmayarak maddleri değiştirmeye çalışıyorlar, onlar verdikleri sözlere sahip çıkmazlarsa diğer sözlerine bağlı kalacaklarını kim garanti edebilir?

Soru: Müzakere masasında hangi ülkeleri veya siyasi güçleri görmek istersiniz?

MN: Yabancı güçlerle ilgili tartışmalar masada çözüldü. Afganistan'daki son 20 yıllık savaşının dış boyut ve bir iç boyutu olmak üzere iki boyutu vardı. Dış boyut, Doha anlaşması kapsamında çözüldü, yabancılar Afganistan'ı terk edecek. Şimdi iç boyuta geldik, çözmek için pazarlık yapıyoruz. İç boyuttaki sorunlarımızı kendi içimizde görüşeceğiz yabancı kuvvetlerin müdahale etmesine gerek yok.

Soru: İran'ın Afganistan'da daha aktif bir rol oynaması gerektiğini düşünüyor musunuz?

MN: Umudumuz, tüm komşularımızın, bölge ülkelerinin ve dünya ülkelerinin Afganistan'da olumlu bir rol oynaması, bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşmak için Afganistan halkıyla birlikte çalışmasıdır. Tüm ülkelerden, komşularımızdan, bölgeden ve dünyadan Afganistan'ın istikrarına, ellerinden geldiğince güçlü ve istikrarlı bir sistemin kurulmasına katkıda bulunmaları ricamızdır.