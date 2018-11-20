Dünya işbirliğini kıskandı! Türk akımı denizden çıktı

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Projede Türkiye’ye gaz sağlayacak ilk hattın deniz kısmının tamamlanması dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski bakanlar, işadamları ve vatandaşlar da yer aldı. Projenin tanıtım videosuyla başlayan törende, Bakan Dönmez’in konuşmasının ardından Erdoğan ve Putin sahneye beraber çıkarak katılımcılara hitap etti.

Hedef Rusya ile 100 milyar dolar

Erdoğan, şunları dile getirdi: “Rusya kara kesimi, deniz kesimi ve Türkiye kara kesimi olarak 3 bölümden teşekkül eden TürkAkım Projesi, inşallah 2019’da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır. Küresel enerji piyasalarında doğal gazın önemi ve arz güvenliği giderek artıyor. Burada önemli olan enerji projelerinin ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğal gazı nereden ve nasıl temin edecekleriyle ilgili kararlarına saygı duyulmalıdır. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizde yüzde 30’luk artış sağladık. Hedefimiz Rusya ile 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır. Sayın Putin ve Rus halkıyla dayanışmamızın ülkelerimiz için daha büyük projelerin, daha büyük müjdelerin habercisi olacağına inanıyorum.”

Putin: Dostluğun simgesi

Putin de konuşmasında şunları vurguladı: “Sayın Erdoğan’a derin, içten şükranlarımı sunmak istiyorum, gösterdiği siyasi irade, cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Artan rekabet koşullarında böyle siyasi irade, cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz. Eminim TürkAkım ve diğer önemli stratejik projemiz olan Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali de Rusya ile Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğimizin gelişmesinin ve halklar arasındaki dostluğun da simgesi olacaktır.”

Son kaynak talimatı iki liderden

Konuşmaların ardından Kıyıköy’de bulunan Pioneering Spirit Gemisi’nden canlı bağlantıyla BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan tarafından Erdoğan’a, Gazprom CEO’su Alexey Miller tarafından Putin’e projeye ilişkin bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Erdoğan ve Putin’in talimat vermesiyle kaynak işlemi başladı. Erdoğan, “Görüldüğü gibi son kaynak yapılıyor. Çok yüksek bir teknoloji ile bu kaynak yapılıyor” dedi. Kaynak işlemleri tamamlanan borular, Erdoğan ve Putin’in talimatıyla suya indirildi. Böylece Rusya’nın Anapa kentinden başlayan projenin deniz bölümü Kıyıköy’e ulaşarak tamamlandı. Putin de “Bu tür projeler ve bu proje özellikle üçüncü ülkenin çıkarlarına karşı değildir. Bu projelerle ikili ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Ülkeler arasında ekonominin gelişmeleri sağlamak için bunlar önemli. Bunların faaliyete geçirilmesi kendi ulusal menfaatlerini çıkarlarını koruma konusunda önem teşkil ediyor” şeklinde konuştu.

Mabeyn’de Suriye’yi konuştular

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni”nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’ne bir araya geldi. İki lider Mabeyn Köşkü’ne, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Rus bayrağının bulunduğu aynı araçla geldi. Erdoğan ile Putin’in basına kapalı görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmede; başta enerji, ticaret, turizm ve savunma sanayi olmak üzere ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular, Suriye meselesi ve terörle mücadelenin konuşulduğu belirtildi.

Rusya Devlet Putin daha sonra İstanbul’daki temaslarını tamamlayarak Türkiye’den ayrıldı. Putin’i, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türk ve Rus ilgililer uğurladı.