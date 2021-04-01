  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya gündemini sarsan görüntüler! Suudi savaş uçağı havada vurdu
Dünya

Dünya gündemini sarsan görüntüler! Suudi savaş uçağı havada vurdu

Suudi Arabistan ordusuna ait bir jetin Husiler’e ait olduğu belirtilen bir drone’u vurduğu aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 14:27:00 -

Husilerle Suudi ordusu arasında çatışmalar devam ederken, bir Suudi jetinin Husilere ait olduğu belirtilen bir drone'u vurduğu görüntülerin yer aldığı yeni bir video yayınlandı.

Görüntülerde, Qased serisi bir insansız hava aracının Suudi F-15 savaş uçağı tarafından vurulduktan sonra parçalandığı görülüyor.

Görüntülerin, açıklanmayan bir alandaki askerleri hedef alan bir 'intihar drone'u' olduğu belirtilirken, aracın bir füze isabet etmesi sonucunda parçalanmasının ardından bölgedeki Suudi savaş uçağına ait görüntüler kameralara yansıdı. 

Suudi yönetimi, askeri bölgelerine gerçekleştirilen drone saldırılarından Husileri sorumlu tutuyor. Krallık, geçen hafta Husilerin liman kenti Cazan'daki bir petrol terminaline saldırarak yangına neden olduğunu söyledi.

​ABD Başkanı Joe Biden ise, geçen ay yaptığı açıklamada ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği sona erdirdiğini duyurdu ve Husileri terör örgütü listesinden çıkardığını açıkladı. Biden ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan'ın kendisini dış saldırılara karşı savunmasına yardım etmeye devam edeceğini vurguladı, ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı bir diğer konuşmada da savaşın 'sona ermesi gerektiğini' söyledi.

ABD yönetimi, Husileri İran'ın silahlandırdığını savunurken, Tahran ise söz konusu iddiaları reddediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 milyon doz aşı çöpe gitti
Sağlık

15 milyon doz aşı çöpe gitti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz koronavirüs aşısının yanlış birleşen nedeniyle ..
Müslümanları terörist ilan et ceza gelince kıvır
Gündem

Müslümanları terörist ilan et ceza gelince kıvır

Sık sık Müslümanları hedef alan sözde gazeteci Merdan Yanardağ'ın "“İslami terör”" sözlerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ceza kesi..
Hepimizin gizli bilgilerini ele geçirmişler! DHKP-C'li teröristten rezil itiraf
Siyaset

Hepimizin gizli bilgilerini ele geçirmişler! DHKP-C'li teröristten rezil itiraf

İtirafçı olan DHKP-C'li terörist, örgütün tüm seçmenlerin bilgilerini ele geçirdiğini söyledi. Veri tabanında yer alan bilgilerde Dilek Doğa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay