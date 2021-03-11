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Dünya Dünya gündemini altüst eden gelişme! 6 ülke aşılamayı durdurdu
Dünya

Dünya gündemini altüst eden gelişme! 6 ülke aşılamayı durdurdu

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ederken bazı ülkelerdeki aşı tartışmaları büyüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 14:53:00 -
Dünya gündemini altüst eden gelişme! 6 ülke aşılamayı durdurdu

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini artırarak devam ediyor. Bazı ülkeler, üçüncü dalga paniği ile önlemleri sıkılaştırmaya çalışırken bir diğer yandan da aşılama çalışmaları devam ediyor. Oxford Üniversitesi'nin de iştirakiyle yapılan AstraZeneca aşısında ortaya çıkan yan etkiler nedeniyle beş ülke, kullanımı durdurmuştu. Bu ülkelere Danimarka ile birlikte altıncısı eklendi.

Kan pıthtılaşması görüldü

Danimarka'dan bugün gelen bir koronavirüs aşı haberi adeta bomba etkisi yarattı. AFP'de yer alan son dakika haberine göre Danimarka AstraZeneca'nın aşısını kullanımını durdurdu. Kararın aşının 'ciddi' yan etkilere yol açtığı nedeniyle alındığı bildirildi.

Ülkede AstraZeneca aşısını yaptıran kişilerde yan etki olarak 'kanda pıhtılaşma' meydana geldiği ve bu önemli yan etki sebebiyle aşının uygulanmasına geçici bir süreyle ara verildiği açıklandı.

Altı ülke kullanımını durdurdu

AstraZeneca'nın kullanım bilançosu pek de iç açısı değil. İlk zamanlarda onay almakta güçlük çekilen aşının güvenilirliği tartışma konusu olurken, şimdi de aşılarda ortaya çıkan yan etkileri tartışma konusu oldu.

Avusturya, Lüksemburg, Estonya, Litvanya ve Letonya'nın da aralarında bulunduğu 5 ülke de daha önce AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımına ara vermişti. Son olarak bu ülkelerin arasına Danimarka eklenirken, AstraZeneca'yı kara listeye alan ülke sayısı altı oldu.

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