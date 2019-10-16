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Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü! İlk kez konuştular: YPG bize 'kaçın' dedi

YPG'li teröristlerin serbest bıraktığı DAEŞ'li kadınlar, yaşadıkları o anları Fransız gazetesine anlattı. Hapishanede neler yaşandığını anlatan kadın mahkumlardan biri, her şeyin bir anda geliştiğini söyledi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:33
Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü! İlk kez konuştular: YPG bize 'kaçın' dedi

YPG'li teröristlerin Tel Abyad merkezinde bulunan hapishaneden DEAŞ'lıları serbest bıraktığı deşifre olmuştu. Bu gelişmenin izini süren Fransız gazeteciler, kaçan DEAŞ'lılarla görüştü. Hapishanede neler yaşandığını anlatan kadın mahkumlardan biri, "YPG'liler bize birden bire 'çık, kaç' demeye başladı. Ne olduğunu anlamadık" ifadelerini kullandı.

YPG'li teröristlerin Tel Abyad'daki hapishaneden serbest bıraktığı DEAŞ'lılar, Fransız basınına hapishanedeki sır perdesini anlattı.

"Neler olduğunu anlamadık"

YPG'lilerin birden bire kendilerini serbest bıraktığını anlatan Fransız vatandaşı DEAŞ'lı terörist, "Neler olduğunu anlamadık" ifadelerine yer verdi.

France's Le Parisien gazetesi muhabirlerinin ulaştığı DEAŞ'lı kadınlar, "Bizimle birlikte diğer Fransız vatandaşları da aceleyle çıktı" bilgisini paylaştı.

Fransız Dışişleri Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye YPG'lilerin serbest bıraktığını kanıtlamıştı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Tel Abyad merkezinde PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:33
  1. YPG
  2. DAEŞ

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  • BITANIBITANI5 dk önce
    DEAS lilarinBÜYÜK BIR KISMI FRANSIZ ALMANYA BELCIKA HOLLANDA ITALYA INGILTEREVATANDASLARINDAN OLUSUYOR VE BU ÖRGÜTÜ AMERIKA INGILTERE ISRAIL KURDU KENDI KURDUKLARI ÖRGÜTÜ SÖZDE DÜSMAN OLARAK ILAN EDIYORLAR VE ARAP ÜLKELERINI BÖYLELIKLE ISTILA EDIYOR BU ÜLKELER AYNI SISTEM PKK YPG HDP ICINDE GECERLIDIR BU TERÖRISTLERI TÜRKIYEYI BÖLMEK ICIN KURDULAR SÖZDE KÜRTLER ICIN MÜCADELE EDIYORLA GERCEKTE KÜRTLERI KATLEDIYOR BU TERÖRISTLER DIYARBAKIR MARDIN SIRNAKTA GENC KALMADI HEPSINI PKK YPG ÖLDÜRDÜ BU KATIL YABANCI ÜLKELER ICIN UYAN KÜRDO UYAN.
  • TOSTCU EMMITOSTCU EMMI11 dk önce
    KIM BU DANIMARKADAKI TÜRKLERI GAMBAZLAYAN SÖZDE TÜRKIYE UZMANI DENIZ SERINCI ??? https://www.bt.dk/samfund/de-stoetter-erdogans-krig-der-er-mange-foelelser-paa-spil BU RAHAT RAHAT GIRIS YAPABILIYORMU TÜRKIYEYE TATILE.
  • davincidavinci13 dk önce
    reklam kokuyor.ropörtaj yaptıklarına bakın şunların.bunlar türkmenleri kürtleri arapları rehin alsalardı hepsini işkenceyle öldürürler kadınları kız çocuklarını kuyulara kapatır sonrasını yazmıyorum.bunlar hayvan.ypghepsine bakmış kıllarına zarar vermemiş bırakmak zorunda kalmış reklamı bu.

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