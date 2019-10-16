Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü! İlk kez konuştular: YPG bize 'kaçın' dedi YPG'li teröristlerin serbest bıraktığı DAEŞ'li kadınlar, yaşadıkları o anları Fransız gazetesine anlattı. Hapishanede neler yaşandığını anlatan kadın mahkumlardan biri, her şeyin bir anda geliştiğini söyledi.

YPG'li teröristlerin Tel Abyad merkezinde bulunan hapishaneden DEAŞ'lıları serbest bıraktığı deşifre olmuştu. Bu gelişmenin izini süren Fransız gazeteciler, kaçan DEAŞ'lılarla görüştü. Hapishanede neler yaşandığını anlatan kadın mahkumlardan biri, "YPG'liler bize birden bire 'çık, kaç' demeye başladı. Ne olduğunu anlamadık" ifadelerini kullandı. YPG'li teröristlerin Tel Abyad'daki hapishaneden serbest bıraktığı DEAŞ'lılar, Fransız basınına hapishanedeki sır perdesini anlattı. "Neler olduğunu anlamadık" YPG'lilerin birden bire kendilerini serbest bıraktığını anlatan Fransız vatandaşı DEAŞ'lı terörist, "Neler olduğunu anlamadık" ifadelerine yer verdi. France's Le Parisien gazetesi muhabirlerinin ulaştığı DEAŞ'lı kadınlar, "Bizimle birlikte diğer Fransız vatandaşları da aceleyle çıktı" bilgisini paylaştı. Fransız Dışişleri Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyledi. Türkiye YPG'lilerin serbest bıraktığını kanıtlamıştı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Tel Abyad merkezinde PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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