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Dünya Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia! Trump yine saldırı yapacak
Dünya

Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia! Trump yine saldırı yapacak

ABD seçimlerine yakın zamanda Donald Trump'ın güç gösterisi için herhangi bir hedefe saldırı yapacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:59:00 -
Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia! Trump yine saldırı yapacak

ABD Başkanı ve 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde yarışacak olan Donald Trump, Nevada eyaletinde birkaç farklı noktada seçim mitingi yaptı.

Donald Trump seçimi kazanırsa, 4 yıl koltuğa oturacak. Trump, Henderson şehrindeki konuşmasında "Belki sonra 4 yıl daha isteriz" ifadelerine yer vererek, "51 gün sonra Nevada'yı kazanacağız. Beyaz Saray'da da 4 yıl daha kazanacağız’’ dedi.

Donald Trump, 2016'daki başkanlık seçimini kazanmıştı. Bir kez daha seçilirse bu, son dönemi olacak.

Trump saldırı yapacak

Seçimlere yakın Donald Trump için şoke eden iddia ortaya atıldı. Trump’ın hamle yapacağı söylentileri yayıldı. İstihbarata yakın medya grupları, ABD'de yaklaşan 3 Kasım Başkanlık seçimleri öncesi, Donald Trump'ın güç gösterisi için yeni bir saldırı girişiminde bulunacağını söyledi.

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