Dünya gündemine aldı, Kılıçdaroğlu sus pus! Azerbaycan’ın Ermeni terörist gruplara operasyonu CHP liderini sessizliğe bürüdü

Azerbaycan, 2020'de büyük bir başarı ile işgalci Ermenistan'dan kurtardığı Dağlık Karabağ'da yükselen provokasyonlara sessiz kalmadı.

Ermeni teröristlerin döşediği mayınlarla 4 polisin şehit olması bardağı taşıran son damla oldu.

Azerbaycan güçleri, bölgede anayasal düzeni sağlamak ve silahlı yasa dışı Ermeni grupları bölgeden temizlemek için antiterör operasyonu başlattı.

Başarıya ulaşan ve Ermenilerin ateşkes ve silah bırakmayı kabul ettiği operasyon, Türkiye'nin de gündeminde.

TÜRKİYE AZERBAYCAN'I KONUŞUYOR, KILIÇDAROĞLU SESSİZ

Tüm kamuoyu gelişmeleri yakından takip ederken CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor.

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Konuya ilişkin tek bir söz etmeyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından da tek bir paylaşım yapmadı.

Kılıçdaroğlu ve CHP tek kelime etmedi

Tüm bu gelişmeler sonrası gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye çevrildi.

Seçim döneminde 'milliyetçilik' naraları atarak oy devşirmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun operasyona ilişkin tek bir söz söylememesi dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'na ikinci tur seçimleri öncesi sarf ettiği şu sözleri hatırlattı:

"Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı. Açık ve netim. 6 okumuzdan birisi milliyetçilik. Milliyetçilik yurtseverlik, vatanseverliktir."

Kılıçdaroğlu'nun evinde gizemli Ermeni sembolü! gündeme geldi

Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün açıktan desteklediği millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir belgesel yayımlanmıştı. Medyascope'un Kılıçdaroğlu'nu cilalamak için yayınladığı belgeselde bir detay dikkatlerden kaçmadı.

"Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev" diye lanse edilen bir taş evin duvarında, "Haçkar" isimli bir sembol olduğu görüldü.

Haçkar nedir?

Haçkar veya K(h)açkar genellikle Ermenistan'da bulunan, Ermeni kültüründe önemli bir yere sahip işlenmiş anıtsal taşlardır. Haçkarlarda rastlanan en yaygın özellik, altında gül benzeri bir motif veya güneş diski bulunan, çapraz işarettir ki bazen haç işaretine de rastlanabilir. Eserin geri kalanı genellikle yaprak, üzüm veya soyut düğüm motifleriyle süslenir.

Haçkarların dikilmesindeki en yaygın sebep adayıştır: yaşayan veya ölmüş bir kişinin ruhunun kurtuluşuna adanmış, atfedilmişlerdir.

Bunun dışında farklı sebeplerle dikildikleri de olmuştur; askerî bir zaferin, yeni bir kilisenin inşasının anısına veya doğal felaketlerden korunma adına...