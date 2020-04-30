  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 2 milyonu aştı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:08:16 -
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 2 milyonu aştı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi altındakilerin sayısı dünya genelinde 2 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 2 milyon 440'a ulaştı.

Tedavi gören vakaların 1 milyon 940 bin 436'sında hastalık belirtileri hafif seyrederken, 60 bin 4 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Vaka sayısı 3 milyon 240 bin 38'e ulaşırken, virüs nedeniyle 228 bin 877 kişi hayatını kaybetti.

Tedavi altındaki hasta sayısının giderek yükselmesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor.

ABD, tedavi altındaki 855 bin 666 kişi ile aktif hasta sayısı en fazla ülke olurken, onu 138 bin 780 ile İngiltere, 104 bin 657 ile İtalya, 94 bin 105 ile Fransa, 93 bin 806 ile Rusya, 79 bin 605 ile İspanya ve 70 bin 468 ile Türkiye izledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı