  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 51 milyonu geçti
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 51 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:17:50 -
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 51 milyonu geçti

ANKARA (AA)- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 51 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 51 milyon 2 bin 811 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 9 milyon 725 bin 851, Hindistan'da 9 milyon 400 bin 694, Brezilya'da 5 milyon 982 bin 953 ve Rusya'da 2 milyon 124 bin 797 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 335 bin 717’ye, Kolombiya'da 1 milyon 314 bin 836’ya ulaştı.

Türkiye'de 14 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 603 bin 780 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 20 milyon 148 bin 349 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 72 milyon 772 bin 344’e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 621 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı
Dünya

İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı

İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiye verildi. "Türkiye üç..
İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?
Ekonomi

İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin ödeneceği tarihle ilgili açıkla..
Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!
Siyaset

Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözlerini Meclis sıralarını yumruklayarak kesmek isteyen CHP ve HDP'lilere Meclis Başkanvekili ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay